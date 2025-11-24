5 Χρόνια Δράση Πρόληψης του Καρκίνου του Προστάτη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η ετήσια Δράση Πρόληψης Καρκίνου του Προστάτη της Hawkins & Brimble Ελλάδος, στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος Movember, στηρίζοντας το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.) αλλά και του well being όλων των ανδρών.

Η δράση κορυφώθηκε στις 12 Νοεμβρίου στην Barberia Atenes, όπου δεκάδες επισκέπτες απόλαυσαν δωρεάν περιποίηση προσώπου (ξύρισμα, trimming ή μουστάκι) και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ουρολόγους της Ε.Ο.Ε. για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (5–12 Νοεμβρίου), διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις γύρω από την ανδρική υγεία, ενισχύοντας το μήνυμα «Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω».

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με συμμετοχή από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, influencers, δημοσιογράφους και φίλους του brand. Η Hawkins & Brimble απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η φροντίδα και η ενημέρωση μπορούν να συνδυαστούν με εμπειρίες που κάνουν τη διαφορά.

Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές της δράσης: Interamerican, Barberia Atenes Gentlemen’s Club, Wiggle Steps, Corona Cero και το εστιατόριο akoko, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Με συνέπεια και δέσμευση, η Hawkins & Brimble συνεχίζει να στηρίζει την ανδρική υγεία και να προωθεί την πρόληψη, γιατί η φροντίδα του εαυτού είναι δύναμη και η πρόληψη σώζει ζωές.



