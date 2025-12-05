La Roche-Posay στο Family Sports Park 2025: Φροντίδα σε κάθε παιχνίδι

Το αγαπημένο brand δερμοκαλλυντικών έδωσε το παρών στο πιο αθλητικό event της χρονιάς, προσφέροντας premium φροντίδα σε παιδιά, γονείς και μικρούς αθλητές.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Πλατεία Σουρμένων γέμισε με χιλιάδες επισκέπτες, καθώς η Liquid Media και το Gazzetta, σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, δημιούργησαν το πιο ζωηρό και αθλητικό σύμπαν, γεμάτο ενέργεια και παιχνίδι για όλους. Το Family Sports Park 2025 στο Ελληνικό αποτέλεσε μια ολοήμερη γιορτή άθλησης, δημιουργίας και οικογενειακής ψυχαγωγίας.

Από το πρωί, αθλητικοί σύλλογοι έδωσαν δυναμικό παρών με επιδείξεις Judo, Tang Soo Do, Soo Bahk Do, ξιφασκίας, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, mini tennis, μπάσκετ και βιωματικής κωπηλασίας. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι επιδείξεις πολεμικών τεχνών κορυφώθηκαν με Taekwondo, Kick Boxing, Πυγμαχία και Judo, ενώ ο ακολούθησε κι ένα τρίωρο πρόγραμμα ποδοσφαίρου για παιδιά.

Παράλληλα, το πάρκο φιλοξένησε δραστηριότητες όπως: Τραμπολίνο, bowling, mini golf καθώς και δημιουργικές γωνιές με μασκώτ, ενώ το κουκλοθέατρο, τα μαγικά και το Bubble Show ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους.

Εκεί βρέθηκε και η La Roche Posay, κολλητή φίλη των παιδιών στα παιχνίδια αλλά και πιστή σύμμαχος των μαμάδων. Η La Roche Posay, στο Family Sports Park 2025, που προήγαγε τη φροντίδα του σώματος μας, υπενθυμίζει να φροντίζουμε και το δέρμα μας, το μεγαλύτερο όργανό του κορμιού μας.

Και πώς το έκανε αυτό η La Roche Posay; Προσφέροντάς μας premium προϊόντα για όλη την οικογένεια. Συγκεκριμένα η La Roche Posay χάρισε σε μικρούς και μεγάλους δείγματα τεσσάρων καινοτόμων και must-have προϊόντων της.

Lipikar Baume Light

H ανάλαφρη, ενυδατική λοσιόν της La Roche Posay που απορροφάται αμέσως, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και προστασία στο ταλαιπωρημένο δέρμα διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Family Sports Park 2025. Και δίκαια αφού η υφή της είναι λεπτή, δροσερή και ιδανική για καθημερινή χρήση, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα, κάτι πολύτιμο για παιδιά με ευαίσθητη επιδερμίδα που παίζουν, τρέχουν και ιδρώνουν.

Μετά το παιχνίδι ή τον αθλητισμό, το δέρμα συχνά αφυδατώνεται και χρειάζεται απαλή φροντίδα. Η Lipikar Light προσφέρει ακριβώς αυτό: Γρήγορη ενυδάτωση, μια δόση δροσιάς και μια αίσθηση καθαριότητας που ταιριάζει στον ενεργό ρυθμό των παιδιών.

Cicaplast Baume B5+

Αυτό είναι το «βαρύ πυροβολικό» περιποίησης για το δέρμα και αξίζει μια θέση στο οικογενειακό νεσεσέρ. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο balm που καταπραΰνει, επανορθώνει και προστατεύει το ξηρό και ερεθισμένο δέρμα. Και το καλύτερο; Είναι κατάλληλο για πρόσωπο, σώμα και χείλη, βρεφών, παιδιών και ενηλίκων.

Και γιατί η Cicaplast Baume B5+ δεν θα μπορούσε να λείπει από το Family Sports Park 2025; Επειδή είναι mvp στη φροντίδα παιδιών που τρέχουν, πέφτουν, ιδρώνουν ή εκτίθενται στον ήλιο και το κρύο. Ξηρό δέρμα, γρατζουνιές, ερεθισμοί; H Cicaplast B5+ προσφέρει άμεση φροντίδα, ενώ καταπραΰνει και βοηθά το δέρμα να αναρρώσει γρήγορα, προστατεύοντας το από περαιτέρω ξηρότητα ή ερεθισμούς.

Hyalu B5 Eyes

Η Hyalu B5 Eyes είναι η κρέμα ματιών της La Roche Posay που απευθύνεται σε σύγχρονες μαμάδες και μπαμπάδες οι οποίοι φροντίζουν την ευαίσθητη περιοχή των ματιών με απαλότητα και αποτελεσματικότητα. Συνδυάζει δύο τύπους υαλουρονικού οξέος με βιταμίνη B5, που βοηθούν στην ενυδάτωση, την επανόρθωση του δερματικού φραγμού και στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων γύρω από τα μάτια.

Για όλες αυτές της τις ιδιότητες, η Hyalu B5 Eyes είναι ιδανική για γονείς που βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, που δουλεύουν κάτω από τον ήλιο, που αντιμετωπίζουν άγχος ή που αυτή την περίοδο της ζωής τους δεν κοιμούνται όσο θα έπρεπε. Με απλά λόγια, είναι ιδανική για γονείς μικρών αθλητών.

Hyalu B5 Eye Serum

To Hyalu B5 είναι o ελαφρύς αλλά αποτελεσματικός ορός ματιών της La Roche Posay, σχεδιασμένος για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Όπως η κρέμα έτσι και το serum Hyalu B5 παρασκευάζεται από δύο τύπους υαλουρονικού οξέος, που προσφέρουν έντονη ενυδάτωση και «γεμίζουν» τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Την ίδια στιγμή, η βιταμίνη B5 βοηθά στην επιδιόρθωση του δερματικού φραγμού και στην ανανέωση της επιδερμίδας, ενώ η νιασιναμίδη και η καφεΐνη συμβάλλουν στη μείωση των μαύρων κύκλων και του πρηξίματος, χαρίζοντας ένα πιο φωτεινό, ξεκούραστο βλέμμα. Να γιατί ακόμα και μετά από μια μέρα γεμάτη παιχνίδι με τα παιδιά, παρά την κούραση, το Hyalu B5 Eye Serum κάνει την περιοχή γύρω από τα μάτια να δείχνει ξεκούραστη, ενυδατωμένη και αναζωογονημένη.

Χάρις στα προϊόντα της La Roche Posay, τόσο στο Family Sports Park 2025 όσο και στην καθημερινότητα, το παιχνίδι, ο πειραματισμός και η δίψα για νέες εμπειρίες δεν σταματούν ποτέ. Για μικρούς και μεγάλους.