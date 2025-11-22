«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο εξάχρονος γιος της έπεσε νεκρός από σφαίρα ενός τέτοιου «τουρίστα-ελεύθερου σκοπευτή», ενώ οι αποκαλύψεις του Ιταλού δημοσιογράφου Έτζιο Γκαβατσένι κάνουν λόγο για εύπορους επισκέπτες που φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ.

Σοβαρές καταγγελίες επανέρχονται στο προσκήνιο και φωτίζουν μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της πολιορκίας του Σαράγιεβο, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για πλούσιους ξένους που ταξίδευαν στη Βοσνία τη δεκαετία του ’90 με μοναδικό σκοπό να σκοτώνουν αμάχους για «διασκέδαση».

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο εξάχρονος γιος της έπεσε νεκρός από σφαίρα ενός τέτοιου «τουρίστα-ελεύθερου σκοπευτή», ενώ οι αποκαλύψεις του Ιταλού δημοσιογράφου Έτζιο Γκαβατσένι κάνουν λόγο για εύπορους επισκέπτες που φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ σε σημερινές αξίες για να πυροβολούν πολίτες στο πολιορκημένο Σαράγεβο, χωρίς κανένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.

