Φρίκη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες

Νοσηρή κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη, εξαιτίας της αδιαφορίας των υπευθύνων -παρότι έχει σημειωθεί και θάνατος ανθρώπου- αλλά και τα «αρρωστημένα» φιλοζωικά αισθήματα κάποιων...

Τρόμος και αγριότητες σε ολόκληρες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τους τελευταίους μήνες, δεκάδες σκυλιά έχουν δημιουργήσει αγέλες και επιτίθενται καθημερινά σε γάτες, άλλα σκυλιά, ακόμα και δεσποζόμενα, αλλά και σε ανθρώπους.

Μάρτυρες και φιλόζωοι με τους οποίους επικοινώνησε το Newsbomb κάνουν λόγο για νοσηρή και άκρως επικίνδυνη κατάσταση: Υπολογίζεται ότι περίπου 300 γάτες έχουν κατακρεουργηθεί από τα δόντια των άγριων πια σκυλιών, τα οποία δυστυχώς έχουν αναπτύξει αυτή τη συμπεριφορά η οποία γίνεται όλο και χειρότερη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr