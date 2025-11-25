Διέρρευσαν πληροφορίες για τα Samsung Galaxy Glasses, τα νέα «έξυπνα» γυαλιά της Samsung

Έρχονται τα Samsung Galaxy Glasses και οι πρώτες πληροφορίες διέρρευσαν

Η Samsung ετοιμάζεται να παρουσιάσει το 2026 ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά, γνωστά πιθανότατα ως Galaxy Glasses, όπως αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως. Αυτή η νέα συσκευή αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα μετά το πρόσφατο Galaxy XR headset που κυκλοφόρησε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες, το μοντέλο των γυαλιών θα φέρει τον αριθμό SM-O200P, όπου το "O" στην ονομασία υποδηλώνει ότι πρόκειται για γυαλιά και όχι απλά για ένα καλυπτικό headset όπως το Galaxy XR με τον κωδικό "I". Το πρώτο ζευγάρι XR glasses της Samsung μοιάζει να κινείται στην ίδια φιλοσοφία με τα Ray-Ban που κυκλοφορεί η Meta, προσφέροντας μια λιτή σχεδίαση χωρίς οθόνη, σε αντίθεση με τις πιο προηγμένες εκδόσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν οθόνη σε επόμενες γενιές.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λειτουργίες που αναμένεται να ενσωματώνουν είναι οι φακοί Transitions, οι οποίοι αλλάζουν αυτόματα σκοτεινιάζοντας όταν εκτίθενται στον ήλιο και γίνονται διάφανοι σε εσωτερικούς χώρους. Αυτοί οι φακοί είναι συνδεδεμένοι με την τεχνολογία της EssilorLuxottica, που παράγει και τα Ray-Ban, αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η Samsung θα χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτήν την τεχνολογία ή κάποιο παρόμοιο σύστημα φωτοχρωμικών φακών.

Τα Galaxy Glasses θα περιλαμβάνουν κάμερα, Wi-Fi και Bluetooth, όπως και το XR headset, αλλά η σημαντική προσθήκη σε σχέση με την πρόταση της Meta είναι η δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κάτι που δεν υποστηρίζουν τα γυαλιά της Meta. Αυτή η επιλογή δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στη συσκευή, επιτρέποντας χρήση χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από το κινητό ή κάποιο άλλο εξωτερικό μέσο σύνδεσης.

Η παρουσίαση των Galaxy Glasses αναμένεται να γίνει στις ΗΠΑ ως πρώτη αγορά, με εκτιμήσεις ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες πληροφορίες για διαθεσιμότητα εκτός Αμερικής.