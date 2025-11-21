Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια σε σχολείο – Πνίγηκε με την τροφή της

Νεκρή 13χρονη μαθήτρια σε σχολείο στον Πειραιά. Πνίγηκε με την τροφή της, ενώ προσήχθησαν εκπαιδευτικοί.

Nέα τραγωδία με πνιγό από τροφή σημειώθηκε αυτή τη φορά στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

