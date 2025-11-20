«Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού»: Τι λέει ο ψευτο-ιερέας Youtuber που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Επιμέλεια: Newsroom
Περιπολικό αστυνομίας

Όπως λέει, είναι οροθετικός που ζει με κρατικά επιδόματα αναπηρίας.

Χρήστης κοκαΐνης και θύμα δηλώνει ο ψευτο - ιερέας που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Mega, στην απολογία του τα ρίχνει όλα στην γυναίκα «εγκέφαλο» και τον σύντροφο της.

Όπως λέει, είναι οροθετικός που ζει με κρατικά επιδόματα αναπηρίας και έγινε χρήστης μετά τον θάνατο του αδερφού του.

 

