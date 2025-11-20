H Trust παρουσιάζει τις νέες sustainable τσάντες Avana και Lisboa (vid)

Οι τσάντες Avana και Lisboa είναι εδώ για κάθε απαίτηση

Η Trust επεκτείνει τη σειρά αξεσουάρ της με τις νέες Avana και Lisboa Laptop Bags & Backpacks, φτιαγμένες από ύφασμα που προέρχεται από ανακυκλωμένα PET μπουκάλια – για ασφαλή και οικολογική μεταφορά των συσκευών σου. Οι Lisboa και Avana Laptop Backpacks (για laptops έως 16”) αποτελούν ιδανικούς συντρόφους για καθημερινές μετακινήσεις.

Η Lisboa (23L) είναι φτιαγμένη από 12 ανακυκλωμένα μπουκάλια PET και διαθέτει τρία ευρύχωρα διαμερίσματα, πολλαπλές τσέπες και κρυφή εξωτερική θήκη. Η Avana (20L), από 11 PET μπουκάλια, διαθέτει μπροστινή θήκη με φερμουάρ και πλευρική θήκη για μπουκάλι νερού. Και οι δύο είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες και ρυθμιζόμενες για άνεση καθ’ όλη τη μέρα.

Η Lisboa Carry Bag προσφέρει κομψό και πρακτικό τρόπο μεταφοράς, με λαβή, αποσπώμενο ιμάντα ώμου και λουράκι τρόλεϊ – ιδανική για επαγγελματικά ταξίδια. Τέλος, οι Lisboa Sleeves (13” & 16”) προσφέρουν ελαφριά προστασία με μαλακή, αντικραδασμική επένδυση, ιδανική για τοποθέτηση μέσα σε backpack ή βαλίτσα.

Με σύνθεση που κυμαίνεται από 3 έως 12 ανακυκλωμένα PET μπουκάλια, η σειρά Avana & Lisboa είναι ο τέλειος συνδυασμός πρακτικότητας, στυλ και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.