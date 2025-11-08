Πατέρας στο Πακιστάν έβαλε κάμερα στο κεφάλι της κόρης του για να την παρακολουθεί: «Δεν έχω θέμα» (vid)

Πακιστανός πατέρας έβαλε κάμερα στο κεφάλι της κόρης του για να την παρακολουθεί και να βεβαιώνεται ότι είναι ασφαλής.

Ένας Πακιστανός πατέρας, φοβούμενος για την ασφάλεια της κόρης του, αποφάσισε να της τοποθετήσει κάμερα παρακολούθησης πάνω στο κεφάλι, ώστε να μπορεί να τη βλέπει όλη μέρα και να γνωρίζει πού βρίσκεται.

Το βίντεο με τίτλο «Next Level Security» έγινε viral στο X, δείχνοντας τη νεαρή γυναίκα να φορά τη συσκευή πάνω από τη μπούρκα της, ενώ μιλά σε δημοσιογράφο.

«Ήταν ιδέα του πατέρα μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα»

Όπως εξηγεί η ίδια, η ιδέα ανήκε αποκλειστικά στον πατέρα της: «Ήταν δική του πρόταση και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω ότι το κάνει γιατί ανησυχεί για την ασφάλειά μου», δήλωσε.

Η νεαρή πρόσθεσε ότι το πρωτότυπο αυτό μέτρο πάρθηκε μετά τον τραγικό θάνατο μιας νεαρής γυναίκας στο Καράτσι, που συγκλόνισε τη χώρα. Από τότε, ο πατέρας της, τον οποίο αποκαλεί «προσωπικό φρουρό», αποφάσισε πως ήθελε να έχει «μάτια παντού».

next level security pic.twitter.com/PpkJK4cglh — Dr Gill (@ikpsgill1) September 6, 2024

Παρά τον παράδοξο χαρακτήρα της κίνησης, η κοπέλα δήλωσε πως κατανοεί απόλυτα την ανησυχία της οικογένειάς της: «Η απειλή βίας κατά των γυναικών στο Καράτσι είναι υπαρκτή. Ο πατέρας μου έχει κάθε λόγο να ανησυχεί».

Πώς λειτουργεί η κάμερα;

Δεν έχει γίνει σαφές πώς τροφοδοτείται η κάμερα με ρεύμα ούτε πώς ο πατέρας έχει πρόσβαση στις εικόνες.

Κάποιοι σχολίασαν ότι η συσκευή μάλλον είναι φορητή και λειτουργεί με μπαταρία, αλλά ακόμα και έτσι, πολλοί παρατήρησαν ότι σε περίπτωση επίθεσης από πίσω, η κάμερα δεν θα βοηθούσε.

