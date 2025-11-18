Dragonfly: Η θαλαμηγός που ξοδεύει μόνο για ηλεκτρικό όσο 580 σπίτια

Το Dragonfly, το υπερπολυτελές μέγκα-γιοτ του Sergey Brin, καταναλώνει όσο ρεύμα χρειάζονται 580 σπίτια και κοστίζει έως 8.400€ ημερησίως μόνο για ηλεκτρική ενέργεια.

Το υπερπολυτελές megayacht Dragonfly, ιδιοκτησίας του Sergey Brin, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο λιμάνι της Μάλαγα, σηματοδοτώντας την ακριβότερη ιδιωτική θαλαμηγό που έχει αγκυροβολήσει ποτέ στην περιοχή. Με μήκος 142 μέτρων και εκτόπισμα που ξεπερνά τους 9.400 τόνους, το γιγαντιαίο σκάφος αποτελεί ένα πλωτό τεχνολογικό οικοσύστημα, του οποίου η κατασκευή άγγιξε τα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Πίσω από τη λάμψη και τις ανέσεις του, ωστόσο, κρύβεται ένας ενεργειακός «γίγαντας». Όταν το Dragonfly αποσυνδέεται από τις υποδομές του λιμανιού, τίθεται σε λειτουργία το λεγόμενο hotel load-ένα σύστημα που διατηρεί σε πλήρη λειτουργία κάθε υποδομή του πλοίου: τον κλιματισμό, τις κουζίνες, τους ανελκυστήρες, τα συστήματα φωτισμού, τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων, τα υδραυλικά συστήματα σταθεροποίησης, μέχρι και τα πολυτελή spa και τις πισίνες.

Το σύστημα HVAC είναι ο «μεγάλος καταναλωτής», καθώς απαιτεί τεράστια ποσότητα ενέργειας για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και υγρασία σε δεκάδες ζώνες του εσωτερικού. Σύμφωνα με τεχνικούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το HVAC ξεπερνά ακόμη και τον φωτισμό ή τις επαγγελματικές κουζίνες σε απαιτήσεις.

Την ώρα που ένα τυπικό superyacht καταναλώνει συνήθως μεταξύ 300 και 1.000 kW την ημέρα, το Dragonfly φτάνει τις 16.800 kWh ημερησίως - ενέργεια αντίστοιχη με 580 αμερικανικά νοικοκυριά.

Το κόστος παραμένει εξίσου εξωφρενικό. Με ημερήσια κατανάλωση που υπερβαίνει τα 16.800 kW, τα λιμενικά τέλη για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνονται από 3.864 έως 8.400 ευρώ την ημέρα. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται καύσιμα, προμήθειες και συντήρηση, τα οποία μπορούν να εκτινάξουν τα ετήσια έξοδα άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Dragonfly δεν είναι απλώς ένα σκάφος. Είναι ένα πλωτό ενεργειακό και οικονομικό «τέρας», που αποτυπώνει το κόστος και την κλίμακα των θαλαμηγών νέας γενιάς.

