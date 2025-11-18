Το λάθος που παρέλυσε το διαδίκτυο: Η εξήγηση της Cloudflare

Η Cloudflare αποκαλύπτει το «σφάλμα» που προκάλεσε παγκόσμιο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Τι συνέβη, ποιους επηρέασε και πώς θα αποφευχθούν νέες αστοχίες στο μέλλον.

Μαζικές διακοπές σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνολογίας προκάλεσαν αναστάτωση σε χρήστες και επιχειρήσεις παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά πόσο «ευάλωτο» είναι το διαδίκτυο σε τέτοιου είδους απειλές. Η Cloudflare, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακής προστασίας και δρομολόγησης, παραδέχθηκε ανοιχτά τις ευθύνες της, εξηγώντας τι οδήγησε στην εκτεταμένη αστοχία.

Ο διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας, Ντέιν Κνεχτ, μίλησε για ένα «απαράδεκτο χρονικό διάστημα αποκατάστασης» και δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια. Όπως εξήγησε, το περιστατικό συνδέθηκε με ένα «λανθάνον σφάλμα» - ένα σφάλμα λογισμικού που παρέμενε κρυφό για μήνες, χωρίς να ενεργοποιείται. Μια συνηθισμένη αλλαγή ρυθμίσεων ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει το πρόβλημα και να καταρρεύσει μια κρίσιμη υπηρεσία που σχετίζεται με την άμυνα απέναντι σε bots.

Η συγκεκριμένη υποδομή είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και το φιλτράρισμα κακόβουλης αυτοματοποιημένης κίνησης. Όταν έπαψε να λειτουργεί, η ζημιά μεταφέρθηκε ταχύτατα σε μεγάλα τμήματα του δικτύου της Cloudflare, επηρεάζοντας μέχρι και το 20% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση, παρότι το εύρος του προβλήματος παρέπεμπε σε τέτοιο σενάριο.

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές σε πλατφόρμες όπως Spotify, Amazon, OpenAI, X και δεκάδες υπηρεσίες cloud και gaming. Χρήστες σε πολλές περιοχές αντιμετώπισαν λευκές οθόνες, μηνύματα σφάλματος και παρατεταμένες καθυστερήσεις φόρτωσης.

Η Cloudflare έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερικούς ελέγχους κώδικα και ενίσχυση των συστημάτων μετριασμού κινδύνου, ενώ προγραμματίζει τη δημοσίευση αναλυτικής τεχνικής αναφοράς για τα αίτια και τα διορθωτικά μέτρα. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο παραμένει ένα ιδιαίτερα περίπλοκο οικοσύστημα, στο οποίο μία και μόνο τεχνική αστοχία μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες.

