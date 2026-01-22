H Huawei ετοιμάζει ένα νέο επαγγελματικό αθλητικό smartwatch

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει στα smartwatches

Η Huawei φαίνεται να ετοιμάζει ένα νέο επαγγελματικό smartwatch με κωδική ονομασία Chitu, ειδικά σχεδιασμένο για αθλητές και λάτρεις των extreme sports, σύμφωνα με φήμες από κινεζικά sites. Το ρολόι θα διατεθεί σε τέσσερα χρώματα -Track Legend, Fast Shadow Black, Dawn Orange και Chiguang Blue- και δύο μεγέθη κασας, με μικρότερο λουράκι 16mm και μεγαλύτερο 22mm, υποδηλώνοντας ευελιξία για διαφορετικά μεγέθη καρπών και στυλ χρήσης.

Αν και λεπτομέρειες όπως αισθητήρες, μπαταρία ή software παραμένουν άγνωστες, ο χαρακτηρισμός του ως "επαγγελματικό αθλητικό εργαλείο" το τοποθετεί πιθανότατα ως διάδοχο της σειράς GT 6 Pro, με έμφαση σε ακρίβεια καταγραφής σε τρέξιμο, ποδηλασία και υπαίθριες δραστηριότητες.

Το Chitu μπορεί να φέρει προηγμένα GNSS, χάρτες γκολφ, χαρακτηριστικά κατάδυσης, αλλά και μετρήσεις υγείας που έχουν γίνει standard για τα wearables της εταιρείας. Οι φήμες ταιριάζουν, δε, με τη στρατηγική Huawei για προσέγγιση σε υγεία και αθλητισμό.

Παρόλο που δεν υπάρχει ημερομηνία παρουσίασης, το Chitu εντάσσεται στο lineup της εταιρείας για τα 10 χρόνια της στο χώρο, ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό με Garmin, Coros και Samsung στα premium αθλητικά smartwatches.