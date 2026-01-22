H Sony παρουσίασε τα LinkBuds Clip, τα νέα της ακουστικά που «αγκαλιάζουν» το αυτί

Γνωρίστε τα Sony LinkBuds Clip που παρουσιάστηκαν πριν μερικές ώρες

Η Sony παρουσίασε τα LinkBuds Clip, τα νεότερα ακουστικά της σε clip-on σχεδιασμό, που επιτρέπουν στους χρήστες να ακούν μουσική, podcasts ή κλήσεις ταυτόχρονα με τον περιβάλλοντα ήχο, κάνοντας τα ιδανικά για καθημερινή χρήση σε τρέξιμο, γυμναστική ή αστικές μετακινήσεις.

Ο C-clip σχεδιασμός προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα σχήματα αυτιών χωρίς να εισχωρεί στον ακουστικό πόρο, με εναλλάξιμα Fitting Cushions για σταθερή και άνετη εφαρμογή όλη μέρα, βάζοντας τέλος σε πτώσεις ή πίεση από παραδοσιακά in-ear μοντέλα. Με βάρος μόλις 6,4 γραμμάρια ανά ακουστικό και προστασία κατά IPX4, αντέχουν ιδρώτα και βροχή, ενώ η θήκη μεταφοράς τους προσφέρει συνολική αυτονομία 37 ωρών.

Τα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν με τρεις λειτουργίες ακρόασης: Standard για ισορροπημένο ήχο, Voice Boost για ενίσχυση φωνών σε θορυβώδη περιβάλλοντα και Sound Leakage Reduction που μειώνει τη διαρροή ήχου σε ήσυχα μέρη.

Ο driver των 10mm παρέχει πλούσιο, καθαρό ήχο σε SBC/AAC codecs μέσω Bluetooth 5.3 με multipoint σύνδεση σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, ενώ το 10-band EQ app επιτρέπει πλήρη προσαρμογή και 360 Reality Audio για ξεχωριστή εμπειρία.

Στις κλήσεις, η τεχνητή μείωση θορύβου εξασφαλίζει κρυστάλλινη φωνή ακόμα σε πολυσύχναστα σοκάκια, με επιλογές αφής για εύκολη αλλαγή modes.