H Trust φέρνει το GXT 833 Thado, ένα ιδανικό πληκτρολόγιο για gamers (vid)

Γνωρίστε το Trust GXT 833 Thado

Το Trust GXT 833 Thado TKL Illuminated Keyboard αποτελεί ιδανική επιλογή για gamers και καθημερινούς χρήστες που αναζητούν συμπαγές, ανθεκτικό και εντυπωσιακό πληκτρολόγιο χωρίς περιττά έξοδα. Με σχεδιασμό tenkeyless (TKL), καταλαμβάνει μόλις το 80% του χώρου ενός πλήρους πληκτρολογίου, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στο γραφείο για ποντίκι, racing wheel ή άλλα περιφερειακά, κάτι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Η μεταλλική βάση του εξασφαλίζει σταθερότητα και διάρκεια, με αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ που το κρατούν ακίνητο ακόμα και σε έντονες μάχες FPS ή MOBA, ενώ το βάρος των 709 γραμμαρίων δίνει αίσθηση ποιότητας χωρίς να κουράζει.

Ο πολύχρωμος RGB φωτισμός LED με εφέ αναπνοής μεταμορφώνει το setup του χρήστη σε οπτικό θαύμα, επιτρέποντας προσαρμογή χρωμάτων για νυχτερινά sessions όπου ο φωτισμός είναι χαμηλός, κάνοντας τα πλήκτρα ορατά και στιλάτα χωρίς να ενοχλούν τα μάτια.

Οι διακόπτες μεμβράνης προσφέρουν ομαλή, αθόρυβη πληκτρολόγηση με άνετη πίεση, ιδανική για ταχύτητα σε παιχνίδια όπως Valorant, League of Legends ή CS2, ενώ το 10-key anti-ghosting εξασφαλίζει ακριβή καταχώριση πολλαπλών πλήκτρων ταυτόχρονα -μέχρι και 10- χωρίς λάθη σε combos ή macros.

Η λειτουργία Gaming Mode απενεργοποιεί το πλήκτρο Windows για να αποφύγει ο παίκτης άτσαλα πατήματα και τα 12 πολυμέσα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης ελέγχουν ένταση, playback και φωτισμό με ένα άγγιγμα.

Η ενσύρματη σύνδεση USB εγγυάται μηδενική καθυστέρηση και συμβατότητα επιπέδου plug-and-play σε PC και laptop, με 87 πλήκτρα. To GXT 833 Thado διατίθεται σε μαύρο ή λευκό χρώμα και ταιριάζει σε κάθε αισθητική και γούστο, ενώ η τιμή του κοντά στα 30 ευρώ το κάνει μία εξαιρετική πρόταση.