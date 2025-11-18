Πόσο επικίνδυνος είναι ο κόσμος το 2025; Η λίστα που προβληματίζει
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (GPI) για το 2025 δίνει νέα εικόνα για το πού καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και βίας στον πλανήτη. Η φετινή έκθεση εξετάζει συγκρούσεις, εσωτερική αστάθεια και τον βαθμό στρατιωτικοποίησης σε κάθε χώρα, συνθέτοντας ένα διεθνές σκηνικό που συνεχίζει να ταλανίζεται από πολέμους, πολιτικές εντάσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.
Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται η Ρωσία, με κύριο παράγοντα τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές, εκτοπισμούς και διαρκή αβεβαιότητα για εκατομμύρια πολίτες.
Η αφρικανική ήπειρος καταγράφει οκτώ χώρες στη λίστα, όλες αντιμέτωπες με ένοπλες συρράξεις, εσωτερική αναταραχή και βαθιές κοινωνικές κρίσεις. Από την πλευρά της Ευρώπης, η Ουκρανία είναι η μοναδική που περιλαμβάνεται, ενώ Ρωσία και Τουρκία θεωρούνται διηπειρωτικές λόγω των εδαφών που εκτείνονται σε Ευρώπη και Ασία.
Το «επίκεντρο» της αστάθειας στην Ασία
Η Ασία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών στη λίστα - εννέα συνολικά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα, περιοχές που βιώνουν από ανοιχτούς πολέμους έως αυστηρά στρατιωτικοποιημένα καθεστώτα.
Την τελευταία θέση στη λίστα καταλαμβάνει το Πακιστάν, μετά την αναζωπύρωση εγχώριας τρομοκρατίας και την αύξηση επιθέσεων μαχητών μέσα στο 2024. Η συνολική εικόνα του GPI δείχνει ότι οι συγκρούσεις παραμένουν διάχυτες, με τη βία και την πολιτική αστάθεια να αποτελούν καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους.
Οι 20 πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για το 2025 (GPI)
Ρωσία – Ευρώπη/Ασία – 3.441
Ουκρανία – Ευρώπη – 3.434
Σουδάν – Αφρική – 3.323
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Αφρική – 3.292
Υεμένη – Ασία – 3.262
Αφγανιστάν – Ασία – 3.229
Συρία – Ασία – 3.184
Νότιο Σουδάν – Αφρική – 3.117
Ισραήλ – Ασία – 3.108
Μάλι – Αφρική – 3.061
Μιανμάρ – Ασία – 3.045
Μπουρκίνα Φάσο – Αφρική – 3.016
Σομαλία – Αφρική – 2.983
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία – Αφρική – 2.912
Βόρεια Κορέα – Ασία – 2.911
Νιγηρία – Αφρική – 2.869
Ιράκ – Ασία – 2.862
Τουρκία – Ευρώπη/Ασία – 2.852
Παλαιστίνη – Ασία – 2.811
Πακιστάν – Ασία – 2.797
- Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανσ
- Βρήκε γαμπρό η δασκάλα; Τι αποκάλυψε ο πιτσιρικάς φίλαθλος του Ολυμπιακού που έκανε προξενιό με πλακάτ (vid)
- Το κόλπο ενός ζευγαριού για να συνταξιοδοτηθεί στα 40: «Μετατρέψαμε την αποταμίευση σε παιχνίδι