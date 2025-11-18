Πόσο επικίνδυνος είναι ο κόσμος το 2025; Η λίστα που προβληματίζει

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 2025 αποκαλύπτει τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο. Δείτε τη νέα κατάταξη, ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αστάθεια.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (GPI) για το 2025 δίνει νέα εικόνα για το πού καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και βίας στον πλανήτη. Η φετινή έκθεση εξετάζει συγκρούσεις, εσωτερική αστάθεια και τον βαθμό στρατιωτικοποίησης σε κάθε χώρα, συνθέτοντας ένα διεθνές σκηνικό που συνεχίζει να ταλανίζεται από πολέμους, πολιτικές εντάσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται η Ρωσία, με κύριο παράγοντα τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές, εκτοπισμούς και διαρκή αβεβαιότητα για εκατομμύρια πολίτες.

Η αφρικανική ήπειρος καταγράφει οκτώ χώρες στη λίστα, όλες αντιμέτωπες με ένοπλες συρράξεις, εσωτερική αναταραχή και βαθιές κοινωνικές κρίσεις. Από την πλευρά της Ευρώπης, η Ουκρανία είναι η μοναδική που περιλαμβάνεται, ενώ Ρωσία και Τουρκία θεωρούνται διηπειρωτικές λόγω των εδαφών που εκτείνονται σε Ευρώπη και Ασία.

Το «επίκεντρο» της αστάθειας στην Ασία

Η Ασία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών στη λίστα - εννέα συνολικά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα, περιοχές που βιώνουν από ανοιχτούς πολέμους έως αυστηρά στρατιωτικοποιημένα καθεστώτα.

Την τελευταία θέση στη λίστα καταλαμβάνει το Πακιστάν, μετά την αναζωπύρωση εγχώριας τρομοκρατίας και την αύξηση επιθέσεων μαχητών μέσα στο 2024. Η συνολική εικόνα του GPI δείχνει ότι οι συγκρούσεις παραμένουν διάχυτες, με τη βία και την πολιτική αστάθεια να αποτελούν καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι 20 πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για το 2025 (GPI)

Ρωσία – Ευρώπη/Ασία – 3.441

Ουκρανία – Ευρώπη – 3.434

Σουδάν – Αφρική – 3.323

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Αφρική – 3.292

Υεμένη – Ασία – 3.262

Αφγανιστάν – Ασία – 3.229

Συρία – Ασία – 3.184

Νότιο Σουδάν – Αφρική – 3.117

Ισραήλ – Ασία – 3.108

Μάλι – Αφρική – 3.061

Μιανμάρ – Ασία – 3.045

Μπουρκίνα Φάσο – Αφρική – 3.016

Σομαλία – Αφρική – 2.983

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία – Αφρική – 2.912

Βόρεια Κορέα – Ασία – 2.911

Νιγηρία – Αφρική – 2.869

Ιράκ – Ασία – 2.862

Τουρκία – Ευρώπη/Ασία – 2.852

Παλαιστίνη – Ασία – 2.811

Πακιστάν – Ασία – 2.797

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ