Τέσσερις συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στον Νέο Κόσμο: Θύμα ξυλοδαρμού ο 58χρονος πριν καταλήξει

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την υπόθεση του θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος διαπιστώθηκε πως έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από συμπλοκή που έγινε στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για τρεις εμπλεκόμενους και τον πατέρα του ενός ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι. Εκτιμάται πως ο οδηγός έκλεισε τον δρόμο σε δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τον γρονθοκοπήσουν άγρια.

