Με 19 υποψηφιότητες στα φετινά Game Awards τα PlayStation Studios

Εντυπωσιακή παρουσία του PlayStation στα φετινά Game Awards.

Η Sony και τα παιχνίδια της για το PS5 διακρίνονται έντονα στα φετινά The Game Awards 2025, συγκεντρώνοντας συνολικά 19 υποψηφιότητες. Η επιτυχία αυτή επισφραγίζει την ισχυρή παρουσία των first-party τίτλων της εταιρείας στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, επαναβεβαιώνοντας τον σημαντικό τους ρόλο στην αγορά και την αναγνώριση των κριτικών.

Ήδη το παιχνίδι Clair Obscur: Expedition 33 βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων με 12 συνολικά, ενώ τα δύο μεγάλα αποκλειστικά του PlayStation, Death Stranding 2 και Ghost of Yotei, κατέχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση με από 7 υποψηφιότητες το καθένα. Τα δύο αυτά τίτλα διακρίνονται σε κατηγορίες όπως Game of the Year, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Narrative, Best Action/Adventure Game και Best Game Direction για το Death Stranding 2.

Το Ghost of Yotei ξεχωρίζει επίσης για τις υποψηφιότητες του σε Best Performance, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Narrative, Best Action/Adventure Game και Best Game Direction, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη δημιουργικότητα που συνοδεύουν τα αποκλειστικά παιχνίδια της Sony.

Η πληθώρα των υποψηφιοτήτων δείχνει πόσο δυναμική παραμένει η Sony στην παραγωγή κορυφαίου περιεχομένου για την πλατφόρμα της, συνδυάζοντας υψηλή τεχνική αρτιότητα με ισχυρές αφηγήσεις και εντυπωσιακή καλλιτεχνική σχεδίαση. Αυτή η διάκριση στα The Game Awards 2025 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ της Sony και του PS5 στην αγορά gaming, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των παικτών και δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον.