Οι gaming καρέκλες της Trust ξεχωρίζουν για τα χαρακτηριστικά τους (vids)

Η Trust προσφέρει στην αγορά δύο ειδικά σχεδιασμένες gaming καρέκλες

Η Trust προσφέρει στην αγορά εδώ και καιρό δύο ξεχωριστές καρέκλες από τη σειρά GxTrust, σχεδιασμένες για όσους περνούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη -είτε παίζοντας, είτε δουλεύοντας. Τα νέα μοντέλα Riye και Ruya προσφέρουν μοναδικό συνδυασμό άνεσης, ανθεκτικότητας και στυλ, φέρνοντας την εμπειρία μιας premium gaming chair στο καθημερινό κάθισμα.

Με υλικά υψηλής ποιότητας, όπως PU δέρμα και αναπνέον ύφασμα, η Ruya και η Riye διατηρούν την αίσθηση δροσιάς και στήριξης ακόμη και μετά από πολλές ώρες. Η Riye ξεχωρίζει για το δυναμικό της design, ενώ η Ruya προσφέρει πιο κομψή, minimal αισθητική με ρυθμιζόμενα μπράτσα και λειτουργία κλειδώματος κλίσης για εργονομική στάση.

Και οι δύο διαθέτουν μαξιλάρια αυχένα και μέσης, καθώς και ξύλινο σκελετό από FSC πιστοποιημένο ξύλο – μια επιλογή φιλική προς το περιβάλλον. Διαθέσιμες σε Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο και Λευκό, οι νέες gaming chairs της Trust αποτελούν μια ιδανική λύση για όσους αναζητούν κορυφαία άνεση στο gaming ή την εργασία τους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δύο καρέκλες της Trust στο επίσημο site της εταιρείας, εδώ.