Δυνατός σεισμός: Αισθητός στην Αθήνα

Δυνατός σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός στην Αθήνα έγινε στις 23:05 τη Δευτέρα (17/11).

Σεισμός, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα έγινε το βράδυ (23:05) της Δευτέρας (17/11). Ο σεισμός δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά το κούνημα... ήταν έντονο.

To επίκεντρο του σεισμού ήταν 32 χιλιόμετρα από την Σκύρο, ενώ όσον αφορά την έντασή του ήταν 4,6 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 16,6 χιλιόμετρα.



