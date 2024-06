Οι παίκτες με τα καλύτερα κουρέματα στο φετινό EURO

Ρονάλντο, Εμπαπέ ή Μέισον Μάουντ; Κι όμως, μπορείς να το κάνεις κι εσύ!

Ο χρόνος για την έναρξη του Euro 2024 μετράει αντίστροφα. Οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, τα κορυφαία ταλέντα του ποδοσφαίρου θα αναμετρηθούν για το απόλυτο τρόπαιο.

Παράλληλα βέβαια με το ποδόσφαιρο, θα διεξάγεται κι άλλος ένας «αγώνας», αυτός του κορυφαίου στυλ, το δικό μας "Champions League" του καλύτερου χτενίσματος/κουρέματος, πάντα με τη συνδρομή προϊόντων της Frezyderm. Σε αυτή τη συνάντηση τιτάνων του στυλ, εμείς επιλέξαμε τους πέντε με τα καλύτερα κουρέματα στο φετινό Euro 2024. Με τη σειρά προϊόντων Hair Force της Frezyderm γίνεται σαφές πως για τα μαλλιά η φαντασία παίζει, η τριχόπτωση, ευτυχώς δεν παίζει!

Με λίγα λόγια, αν θέλεις να γίνεις ο Ρονάλντο του στυλ (και όχι μόνο), μπορείς!

1. Virgil Van Dijk



The GOAT of man buns. Not a single hair out of place. You absolutely never see Virgil out of character with hair down. That's committment to the 'do, that is. And why not? It's majestic. It's magnificent. It's Virgil. pic.twitter.com/8VmDvJ9pz5