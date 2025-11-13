Η Έμμα Στόουν αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο: Ποιες συμπληρώνουν τη 10αδα

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου κατέκτησε την κορυφή της λίστας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 94,72%.

Ακόμα έναν τίτλο στην καριέρα της κατέκτησε η Έμμα Στόουν, ωστόσο αυτή τη φορά δεν σχετίζεται με τις υποκριτικές ικανότητές της και το ταλέντο της, αλλά με την εξωτερική εμφάνισή της. Η γνωστή ηθοποιός και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη «Golden Ratio» - τη μαθηματική αρχή των αρχαίων Ελλήνων που μετρά την τελειότητα - αρτιότητα των αναλογιών ενός προσώπου.

«Αναδείχθηκε νικήτρια, όταν μετρήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της για φυσική τελειότητα» ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, διευθυντής του Κέντρου Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο. Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν έλαβε υψηλές βαθμολογίες στα φρύδια, στο σχήμα του σαγονιού και στα χείλη, συγκεντρώνοντας 94,72% στο σύνολο.

