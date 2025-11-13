Στο Bahri Week Dubai βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις προηγούμενες ημέρες, με τον ηγέτη του Ολυμπιακού να στέκεται σε θέματα φορολογίας, ενώ τόνισε ότι προβλήματα στη ναυτιλία ξεκινούν όταν υπάρχουν συμβιβασμοί.

Τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες κορυφαία στελέχη και επιχειρηματίες από τον παγκόσμιο ναυτιλιακό χώρο συγκεντρώθηκαν στο Ντουμπάι. Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου δόθηκε επίσημα η έναρξη της Bahri Week, μιας διοργάνωσης που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ετήσια γεγονότα στον τομέα των δεξαμενόπλοιων.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η αναβολή της ψηφοφορίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σχετικά με το νέο πλαίσιο μηδενικών εκπομπών (IMO Net Zero Framework). Ο συντονιστής έθεσε το ερώτημα αν η καθυστέρηση αυτή σηματοδοτεί «σταθερή στάση» ή αν πρόκειται για μια «επανεκκίνηση» με στόχο την εκπόνηση μιας νέας, πιο εφαρμόσιμης πρότασης.

Η κριτική του Βαγγέλη Μαρινάκη στους διεθνείς οργανισμούς

Ο πρόεδρος και του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην αδυναμία των διεθνών φορέων να συμφωνήσουν σε ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα:

«Ο καθένας έχει τη δική του οπτική και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Όμως, όταν προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε συμβιβασμούς, τελικά καταλήγουμε σε λύσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε, δε, στην πολυετή συζήτηση γύρω από τη μείωση των εκπομπών, τόσο στον IMO όσο και σε εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις πλοιοκτητών, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς διαφωνίες οδηγούν σε «ημίμετρα», όπως η φορολόγηση των εκπομπών αντί της ουσιαστικής μείωσης τους.

«Ο φόρος αυτός δεν σώζει το περιβάλλον. Είναι σαν να πληρώνεις κάποιον για να αισθανθεί καλύτερα πριν πεθάνει, δεν έχει νόημα», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση για μείωση ταχύτητας των πλοίων

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη θέση του κ. Προκοπίου σχετικά με τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων, λέγοντας ότι αυτή η πρακτική έχει πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στη μείωση των εκπομπών, έστω κι αν αυξάνει τον χρόνο μεταφοράς.

«Η επιβράδυνση φέρνει αποτέλεσμα που ωφελεί το περιβάλλον. Αντίθετα, οι υψηλοί φόροι δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική λύση», σημείωσε.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μέτρα με άμεσο αντίκτυπο»

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αδυναμία συνεννόησης οδήγησε στην επιλογή της φορολόγησης ως προσωρινό μέτρο. Επισήμανε επίσης ότι η πολιτική συγκυρία, όπως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάζει σημαντικά τις διεθνείς «πράσινες» πρωτοβουλίες.

«Η στάση του κ. Τραμπ απέναντι στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση είναι γνωστή. Και όταν ξεκίνησε εκστρατεία πίεσης προς διάφορες χώρες, είδαμε αλλαγή στάσης από ορισμένα κράτη — μεταξύ αυτών και η Ελλάδα και η Κύπρος», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας για να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις και να καταλήξουμε σε κοινές, εφαρμόσιμες λύσεις που θα έχουν πραγματικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο», πρόσθεσε.

Επενδύσεις σε LNG και το μέλλον της ναυτιλίας

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της καθαρής ενέργειας:

Κατά την εκτίμησή του, όταν η αγορά του LNG σταθεροποιηθεί και αυξηθεί η παραγωγή, οι τιμές θα μειωθούν, καθιστώντας τη χρήση του καυσίμου αυτού οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή.