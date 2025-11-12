Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά κατέστρεψαν τη ζωή μου» - Η αποκάλυψη για τη διάτρηση στη μύτη

Η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε δημόσια για τις συνέπειες της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους.

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που απέκτησε, μετά από χρόνια εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η 27χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάσχει από διάτρηση του ρινικού διαφράγματος - μια βλάβη που, όπως εξήγησε, οφείλεται στη μακροχρόνια χρήση ουσιών.

«Όταν αναπνέω από τη μύτη μου ακούγεται ένα σφύριγμα», είπε, δείχνοντας στους ακόλουθούς της το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας με τον φακό του κινητού της. «Και ναι, είναι από αυτό που φαντάζεστε. Μην κάνετε ναρκωτικά. Ή κάντε, αν είναι κάτι που πρέπει να μάθετε μέσα από αυτό, αλλά προσωπικά δεν το προτείνω, γιατί κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η Πάρις Τζάκσον εξήγησε πως δεν σκοπεύει να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση για να αποκαταστήσει τη βλάβη, καθώς είναι σχεδόν έξι χρόνια νηφάλια και δεν θέλει να πάρει ξανά χάπια. «Για μια τέτοια επέμβαση απαιτούνται ισχυρά παυσίπονα και δεν θέλω να μπλέξω ξανά με φάρμακα», τόνισε. Στη συνέχεια, εξήγησε πως έχει μάθει να ζει έτσι από την ηλικία των 20, κάτι που συχνά τη δυσκολεύει - ειδικά όταν πρόκειται για ηχογραφήσεις τραγουδιών.

