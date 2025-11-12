«Δεν το έκανα για τη γεύση»: Κανίβαλος μιλάει για τη στιγμή που δοκίμασε ανθρώπινη σάρκα σε νεκροτομείο

Η σοκαριστική ιστορία του Νίκο Κλο, του άνδρα που καταδικάστηκε για φόνο στο Παρίσι και παραδέχθηκε ότι έτρωγε ανθρώπινη σάρκα όσο δούλευε σε νεκροτομείο, επιστρέφει στην επικαιρότητα.

Πριν από 31 χρόνια, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον 22χρονο τότε Νίκο Κλο για τη δολοφονία του 34χρονου Τιερί Μπισονιέ. Αυτό που αντίκρισαν στο διαμέρισμά του στο Παρίσι θύμιζε σκηνή ταινίας τρόμου: ανθρώπινα κόκαλα κρεμασμένα από το ταβάνι, δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα, βάζα με στάχτες πάνω στην τηλεόραση και σακούλες αίματος στο ψυγείο.

Ο Κλο ομολόγησε τη δολοφονία και αργότερα παραδέχτηκε ότι έκλεβε πτώματα από τάφους, αφαιρούσε κομμάτια σάρκας και τα έτρωγε. Εργαζόταν εθελοντικά σε νεκροτομείο μόνο και μόνο για να έχει πρόσβαση σε νεκρούς. «Όταν έμενα μόνος κατά τη διάρκεια των νεκροψιών, έκοβα μικρές λωρίδες κρέατος και τις δοκίμαζα», είπε αργότερα με αφοπλιστική ψυχραιμία.

Η «πρώτη φορά» και το φετίχ με το αίμα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κλο αποκάλυψε ότι η αρρωστημένη του περιέργεια ξεκίνησε στα 12 του, όταν είδε φωτογραφίες ενός πραγματικού κανιβαλιστικού εγκλήματος σε περιοδικό. «Οι εικόνες αυτές με σημάδεψαν βαθιά», είπε.

Στα 17 του ανέπτυξε φετίχ με το αίμα και, όταν εργάστηκε στο νεκροτομείο, είδε πόσο εύκολο ήταν να «πειραματιστεί». «Στην αρχή την έτρωγα ωμή, μετά την έπαιρνα σπίτι και την μαγείρευα με διάφορους τρόπους. Ύστερα άρχισα να κόβω μικρές λωρίδες, να τις παίρνω σπίτι και να τις μαγειρεύω με διάφορους τρόπους.

Παράλληλα, δούλευα μερική απασχόληση στη χειρουργική μονάδα, στο τμήμα πεπτικού συστήματος. Ένα από τα καθήκοντά μου ήταν να πηγαίνω στην τράπεζα αίματος για να παίρνω σακούλες για μεταγγίσεις. Είχαν ένα σύστημα με ετικέτες, οπότε κάποιες φορές αφαιρούσα την ετικέτα, προσποιούμουν ότι η σακούλα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί κι έτσι κέρδιζα την εμπιστοσύνη τους», αποκάλυψε με ανατριχιαστική ειλικρίνεια.

«Δεν το έκανα για τη γεύση»

Ο Κλο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης αλλά αποφυλακίστηκε μετά από 7. Από τότε, παρουσιάζεται σχεδόν ως… διασημότητα του τρόμου. Ο ίδιος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο "The Cannibal Cookbook", δίνει συνεντεύξεις και διατηρεί ιστοσελίδα όπου πουλάει αντικείμενα εμπνευσμένα από διαβόητους δολοφόνους.

«Δεν το έκανα για τη γεύση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Το έκανα για το συναίσθημα, για τη ρίγη που σου προκαλεί η πράξη». 30 χρόνια μετά, οι πράξεις του παραμένουν σύμβολα του πιο σκοτεινού βάθους στο οποίο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.

