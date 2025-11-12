GxTrust GXT 735 Mylox: Παρουσιάστηκε και αλλάζει το gaming στα κινητά

Το GXT 735 Mylox της GxTrust αλλάζει τα δεδομένα

Η Trust Gaming παρουσίασε το νέο GXT 735 Mylox Wireless Mobile Gaming Controller – ένα ασύρματο χειριστήριο που μετατρέπει το smartphone σας σε φορητή κονσόλα παιχνιδιών. Με προηγμένη τεχνολογία και εργονομικό σχεδιασμό, το Mylox προσφέρει στους gamers απόλυτο έλεγχο και καθηλωτική εμπειρία, όπου κι αν βρίσκονται. Το GXT 735 Mylox διαθέτει Bluetooth 5.0 χαμηλής καθυστέρησης, εξασφαλίζοντας άμεση σύνδεση με iPhone και Android smartphones, για παιχνίδια χωρίς lag.

Τα φυσικά χειριστήρια και η πλήρης οθόνη δίνουν την αίσθηση φορητής κονσόλας, ενώ η ανάδραση διπλής δόνησης κάνει κάθε στιγμή πιο συναρπαστική. Με το Mylox μπορείτε να παίξετε οποιοδήποτε παιχνίδι για iOS ή Android που υποστηρίζει χειριστήριο, ή να μεταφέρετε παιχνίδια από PlayStation, Xbox ή Η/Υ απευθείας στο κινητό σας μέσω εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία παιχνιδιού εν κινήσει.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία προσφέρει έως και 12 ώρες συνεχούς παιχνιδιού, ενώ ο φωτισμός LED RGB στα κουμπιά προσθέτει χρώμα και διασκέδαση στις συνεδρίες gaming. Η στιβαρή βάση τηλεφώνου με ελαστική επένδυση και ελατήριο εξασφαλίζει σταθερό κράτημα για κάθε μέγεθος smartphone, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε πλήρως στο παιχνίδι. Το Trust Gaming GXT 735 Mylox είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά σε μαύρο χρώμα, για ατελείωτες ώρες διασκέδασης με το κινητό σας.