Διαιτητής ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με το ψευδώνυμο «Λούκι Λουκ»... έσκασε στο DEAL με μπλούζα Θύρα 7 Καρδίτσας

Ο Βαγγέλης εμφανίστηκε στο τηλεπαιχνίδι του Alpha «DEAL», φορώντας μπλούζα Θύρα 7 Καρδίτσας και έφυγε με ένα σεβαστό ποσό...

Με μεγάλη δόση χιούμορ, αποκάλυψε ότι τον φωνάζουν «Λούκι Λουκ» γιατί «βγάζω κάρτα πιο γρήγορα από τη σκιά μου». Ευχάριστος τύπος, ο Βαγγέλης είπε μεταξύ άλλων ότι «ακούω κράξιμο λόγω οπαδικών συναισθημάτων, αλλά δεν δίνω σημασία πλέον».

Όσο για το ρεκόρ καρτών: «Οκτώ κόκκινες. Έγινε ένας διαπληκτισμός δύο παικτών στο κέντρο του γηπέδου και πήγα να τους χωρίσω. Όταν είδαν να έρχονται ορδές παικτών από πίσω, υποχώρησα. Έβγαλα το μπλοκάκι και σημείωνα αριθμούς. Τους λέω: τελειώσατε το ξύλο; Ελάτε από εδώ τώρα. Απέβαλλα οκτώ παίκτες και τους άφησα να παίζουν 7x7 για μισή ώρα. Στο τέλος ήρθαν όλοι μαζί αγκαλιά και μου είπαν να μη γράψεις στο φύλλο αγώνος τίποτα. Τα τοπικά πρωταθλήματα είναι αποθέωση. Μέχρι Δ' Εθνική έχω παίξει αλλά έκοψα το χιαστό μου μέσα στο γήπεδο. Ξεκίνησα αργά τη διαιτησία 33 ετών, γιατί έπαιζα μπάλα. Είχα μεράκι για το ποδόσφαιρο. Έχω αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Και όταν ο αρχιδιαιτητής μου είπε γιατί δεν έρχεσαι να δοκιμάσεις, το έκανα και στους τρεις μήνες έπαιζα Α' τοπικό».

Ο Βαγγέλης τελικά υπέκυψε στην προσφορά του Τραπεζίτη του Deal που ήταν 4.250 ευρώ και... το πλήρωσε, αφού στο κουτί του είχε 10.000 ευρώ.

