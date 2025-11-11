Διάσημο ζευγάρι swingers με OnlyFans αποκαλύπτει το μοναδικό πρόβλημα στις ερωτικές σκηνές

Ένα ζευγάρι swingers - δηλαδή σύντροφοι που ενώ βρίσκονται σε σταθερή σχέση αλλάζουν σεξουαλικούς παρτενέρ - έβαλε τέλος στη σχέση του μετά από δέκα χρόνια και αποκάλυψε τώρα, τι σκέφτονταν οι οικογένειές τους για τον τρόπο ζωής τους.

Η Jess και ο Mike Miller εμφανίστηκαν μαζί στην τηλεοπτική εκπομπή του Channel 4 Open House: The Great Sex Experiment το 2022. Είναι γνωστοί στον χώρο του διαδικτύου καθώς δημοσίευαν περιεχόμενο στο OnlyFans, ενώ παράλληλα δοκίμαζαν τον συναινετικό μη μονογαμικό τρόπο ζωής μακριά από τις κάμερες.

