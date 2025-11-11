Ο ελληνικός προορισμός που μπήκε στους 26 καλύτερους του κόσμου για το 2026

Το Conde Nast Traveller συμπεριέλαβε έναν προορισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026.

Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller δημοσίευσε την ετήσια λίστα Best Places to Go με τα 26 καλύτερα ταξίδια στον κόσμο για το 2026. Μια λίστα που, όπως αναφέρει το περιοδικό, απευθύνεται τόσο σε ταξιδιώτες όσο και σε ονειροπόλους και μας υπενθυμίζει ότι ο πλανήτης μας μπορεί να φαίνεται ταυτόχρονα μικροσκοπικός και απίστευτα απέραντος.

Κλασικοί προορισμοί που αποκτούν νέο ενδιαφέρον, αλλά και «κρυμμένα διαμάντια» που έρχονται στο προσκήνιο, ιστορικές πόλεις και τροπικοί παράδεισοι, συνθέτουν τον χάρτη των top προορισμών για το 2026. Φέτος, το Conde Nast Traveller ξεχώρισε και έβαλε στη λίστα του έναν ελληνικό προορισμό - και, όχι, δεν είναι νησί.

