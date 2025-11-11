Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

Το Survivor θα βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ, αλλά ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Λίγα 24ώρα βρίσκεται, στον αέρα του ΣΚΑΪ, το πρώτο τρέιλερ για το νέο «Survivor» και οι αντιδράσεις είναι πολλές. «H Ελλάδα χωρίζεται στα δύο, δύο ομάδες, δύο διαφορετικοί κόσμοι, μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία… Οι Αθηναίοι, οι Επαρχιώτες…», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο τρέιλερ.

Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες δεν έχει σχολιαστεί θετικά, ενώ ήδη φαίνεται ότι έχει φτάσει στο ΕΣΡ η πρώτη καταγγελία.

