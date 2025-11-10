Οι έκτακτες αλλαγές στον Τσουρό με στόχο την τηλεθέαση και τα νεύρα στην Τσολάκη λόγω... Κωστόπουλου
Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη μεσημεριανή εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό. Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ Άννα Κανδύλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το πάνελ της εκπομπής χωρίς αυτό να σημαίνει πως σταματά και η συνεργασία της με την εκπομπή ή τον σταθμό. Η έμπειρη δημοσιογράφος συνεχίζει στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ ενώ όταν η επικαιρότητα το απαιτεί θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στην εκπομπή.
Ο Στέργιος Σαμαρτζής δεν ήταν στο πάνελ της ενημέρωσης το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής 7 Νοεμβρίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο δημοσιογράφο έχει προταθεί να βγαίνει πλέον και να δίνει το ρεπορτάζ του από την αίθουσα σύνταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο «Χαμογέλα και πάλι!» δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η παραμονή του δημοσιογράφου στην ομάδα της εκπομπής.
