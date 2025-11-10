Garmin Greece, 10 χρόνια Official Timekeeper στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Δέκα χρόνια παρουσίας στο πιο εμβληματικό αθλητικό γεγονός της χώρας, δέκα χρόνια στο πλευρό όσων ζουν τον ρυθμό του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Η Garmin, Official Timekeeper του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, γιορτάζει μια δεκαετία αφοσίωσης και καινοτομίας σε έναν θεσμό που «μετρά» στιγμές — όχι απλώς χρόνους. Από το 2015 μέχρι σήμερα, η παρουσία της Garmin συμβολίζει πίστη στην προσπάθεια, χαρά συμμετοχής και τη δύναμη μιας κοινότητας που τρέχει μαζί: χιλιάδες δρομείς, ένας παλμός.

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα:

«Νταμπλ» στον Μαραθώνιο 42Κ με χρυσά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες

(Παναγιώτης Καραΐσκος & Ματίνα Νούλα ),

«Νταμπλ» και στα 10Κ με χρυσά στους Παναγιώτη Πετρουλάκη & Αναστασία Μαρινάκου και νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ από τη Μαρινάκου.

Η Νάνσυ Ζαμπέλη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing Garmin Greece, δήλωσε:

«Δέκα χρόνια Official Timekeeper σημαίνουν συνέπεια, τεχνολογία και στήριξη στον κορυφαίο δρομικό θεσμό της χώρας. Στον Αυθεντικό δεσμευόμαστε για ακρίβεια χρόνου και δεδομένα που βοηθούν κάθε δρομέα να #BeatYesterday.»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, με το Garmin Forerunner 970, ήταν μεγάλος νικητής του Μαραθωνίου για δεύτερη φορά στη καριέρα του και δήλωσε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήγαν όλα καλά, περίμενα πως και πως αυτή την κούρσα, κέρδισα και είμαι υγιής!»

Ενώ η Αναστασία Μαρινάκου που μετράει ήδη πέντε χρόνια πρωτιές, έτρεξε με το Garmin Forerunner 970 της και κατέκτησε για ακόμη μία φορά τη πρώτη θέση στα 10Κ με Πανελλήνιο ρεκόρ, αναφέροντας πως:

«Δεν το έχω ακόμη συνειδητοποιήσει. Με τη βοήθεια του Garmin ρολογιού μου κράτησα τον ρυθμό και πήρα το “κάτι παραπάνω” που μου έδωσε φτερά.»

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης, νικητής των 10Κ, φορώντας το Forerunner 570 τόνισε πως:

«Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας με οδηγό την Garmin· το αξιόπιστο GPS με βοήθησε να πετύχω μια καταπληκτική επίδοση.»

Και τέλος η Ματίνα Νούλα, με το Forerunner 570, νικήτρια του Μαραθωνίου ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκα πρώτη και που βελτίωσα τον χρόνο μου κατά ένα λεπτό.»

Βάθρα & επιδόσεις Team Garmin Greece

Βλαχάκη Παναγιώτα – 2η Θέση στον Μαραθώνιο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου

Χαράλαμπος Πιτσώλης – 3η Θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου και 4η θέση στο Μαραθώνιο

Ανθή Κυριακοπούλου – 3η Θέση στον αγώνα 5Κ

Ζωή Ανδρικοπούλου – 4η Θέση στον αγώνα 10Κ

Παναγιώτης Μπουρίκας – 5η Θέση στον Μαραθώνιο, 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου

Νικόλαος Σταμούλης – 6η Θέση στον Μαραθώνιο και 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου

Ντενίζ Δημάκη – 8η Θέση στον Μαραθώνιο και 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου

Κατρίν Ασημακοπούλου – 38η θέση στον Μαραθώνιο και 23η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου



