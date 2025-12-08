Ο ΗΡΩΝ γέμισε με ενέργεια το Family Sports Park 2025

To Family Sports Park 2025 αποτέλεσε μια ολοήμερη γιορτή άθλησης και δημιουργίας στο Ελληνικό και ο ΗΡΩΝ ήταν εκεί, γεμίζοντας με ενέργεια μικρούς και μεγάλους!

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και αδιάκοπη ροή δράσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου το Family Sports Park 2025 στην Πλατεία Σουρμένων, όπου η Liquid Media,με το Gazzetta σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, δημιούργησε ένα ζωντανό σκηνικό για οικογένειες, παιδιά και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, ο χώρος γέμισε με χιλιάδες επισκέπτες που συμμετείχαν σε αθλήματα, παραστάσεις και διαδραστικές εμπειρίες, διαμορφώνοντας μια ατμόσφαιρα συνεχούς ενέργειας και συμμετοχής.

Παράλληλα με το αθλητικό πρόγραμμα, η Πλατεία Σουρμένων φιλοξένησε δραστηριότητες όπως: Aθλητικό τραμπολίνο, bowling, mini golf και μια μεγάλη πίστα Survivor, που κράτησαν τα παιδιά σε συνεχή κίνηση και γεμάτα ενέργεια. Η ενέργεια αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, αφού ο ΗΡΩΝ ήταν εκεί με το ΗΡΩΝ Energy Spot. Ένας Τροχός της Τύχης γεμάτος δώρα και εκπλήξεις και ένα virtual reality παιχνίδι, ήταν ο απόλυτος συνδυασμός παιχνιδιού και εμπειρίας.

Το Family Sports Park 2025 ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της ανοιχτής πρόσβασης σε ποιοτικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Η επιτυχημένη συνεργασία της Liquid Media με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης δημιούργησε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τη συμμετοχή, την κίνηση και το παιχνίδι, χτίζοντας δεσμούς μέσα στην τοπική κοινωνία.

Με άριστη οργάνωση, μεγάλη προσέλευση και πλούσιο πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την αίσθηση ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή.