Απίστευτο: Μοναστήρι 400 ετών αγοράστηκε για μόλις 10 ευρώ και θα γίνει οδοντιατρείο!

Ένα ιστορικό μοναστήρι στη Λευκορωσία άλλαξε χέρια για μόλις 10 ευρώ και θα μετατραπεί σε σύγχρονη οδοντιατρική κλινική. Το κτίριο, ηλικίας σχεδόν 400 ετών, θα ανακαινιστεί πλήρως, ενώ η αγορά περιλαμβάνει και ένα οικόπεδο 2.700 τ.μ. για 50 χρόνια μίσθωση.

Ένα ιστορικό μοναστήρι στη Λευκορωσία άλλαξε χέρια για ένα συμβολικό ποσό, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετατροπή του σε οδοντιατρική κλινική.

Η Μονή Βερναρδίνου ιδρύθηκε το 1630 και έχει επιβιώσει από πυρκαγιές, κατασχέσεις και δεκαετίες εγκατάλειψης. Κατά τη σοβιετική περίοδο λειτουργούσε ως σχολείο, ενώ στη συνέχεια έπεσε σε αχρηστία και άρχισε να φθείρεται.

Η πώληση του μοναστηριού ήταν ασυνήθιστη: αρχικά είχε τιμή 371.000 λευκορωσικά ρούβλια (περίπου 94.000 ευρώ), αλλά η έλλειψη αγοραστών οδήγησε τη διοίκηση να μειώσει την τιμή σε μόλις 42 ρούβλια (περίπου 10 ευρώ). Μια συμβολική τιμή. Τελικά, μια ιδιωτική οδοντιατρική εταιρεία απέκτησε το ακίνητο μαζί με ένα οικόπεδο 2.700 τ.μ., το οποίο θα μισθώσει για 50 χρόνια.

Η νέα ιδιοκτησία προγραμματίζει πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου για να το μετατρέψει σε σύγχρονη οδοντιατρική κλινική, διατηρώντας παράλληλα τη ιστορική του αξία.

Η περίπτωση αυτή δεν είναι μοναδική στη Λευκορωσία: δεκάδες εγκαταλελειμμένα δημόσια και ιστορικά κτίρια προσφέρονται σε συμβολικές τιμές μέσω κρατικών δημοπρασιών, συμπεριλαμβανομένων πρώην σχολείων, νηπιαγωγείων και κοινοτικών κέντρων.

Η νομοθεσία της χώρας καθορίζει τη διαδικασία για την απόκτηση κενών ακινήτων, απαιτώντας νομικό έλεγχο, συμμετοχή σε επίσημους πλειστηριασμούς, καταχώριση της αγοράς και συμμόρφωση με πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

