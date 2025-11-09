42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι τροποποιήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνας Αθήνας ξεκινά στις 09:00 το πρωί της Κυριακής (9/11). Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι τροποποιήσεις στα ΜΜΜ.

Περίπου 24.000 δρομείς θα βρεθούν στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας την Κυριακή (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ στο κέντρο είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φέτος, σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, με αθλητές από 120 χώρες.

Με την λιτή τελετή έναρξης και η αφή της φλόγας στον Τύμβο του Μαραθώνα, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μικη Θεοδώρακη και τον αγώνα των 5 χλμ. άνοιξε το διήμερο.

Το Σάββατο, περίπου 27.000 δρομείς όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας και συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των αγώνων δρόμου 5, 10 & 1,2 χλμ., καθώς και τα τηλέφωνα που θα μπορούν να καλούν οι πολίτες για σχετικές πληροφορίες.

Εκκίνηση: Μαραθώνας - Λ. Μαραθώνος - είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) - έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) - Λ. Μαραθώνος - ανισόπεδος κόμβος Σταυρού - Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Φειδιππίδου - κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρώδου Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (9-11-2025) και κατά τις ώρες:

-08.00΄- 10.10΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Βασ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου - Χαρ. Τρικούπη - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - Φειδιππίδου - αριστερά Λ. Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας - αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας) - Λ. Μεσογείων -Μιχαλακοπούλου - αριστερά Λ. Μεσογείων - Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) - Ηρώδου Αττικού - είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου - Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Τερματισμός.

- 10.20΄- 10.50΄, θα διεξαχθούν Αγώνες Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών και Special Olympics κατά μήκος της διαδρομής: Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης - Γέρακα, Παιανίας - Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 9-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05.00΄- 08.00΄:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05.00΄ - 08.00΄.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Λ. Μαραθώνος - είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος - αριστερά Δημοκρατίας - αριστερά Λ. Μαραθώνος - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.

Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι) και στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

- Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):

Λ. Μαραθώνος - Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα - δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - δεξιά Αγ. Μαρίνας - δεξιά Ελευθερίας - αριστερά Δημοσθένους - δεξιά Αγ. Παντελεήμονα - αριστερά Φειδιππίδου - αριστερά Λ. Μαραθώνος.

- Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

Λ. Μαραθώνος - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - αριστερά Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου - δεξιά Λ. Μαραθώνος.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:

- Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

- Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

- Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 10.30΄.

- Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ - 15.00΄.

- Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ - 16.45΄.

- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ - 18.30΄.

- Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

- Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

- Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.

- Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

- Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

- Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

- Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

- Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

- Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

- Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος - Ν. Μάκρης).

- Λ. Μαραθώνος - Αρτέμιδος - Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος - Ν. Μάκρης).

- Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος - Ν. Μάκρης).

- Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου).

- Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου - Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης - Γέρακα).

- Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου - Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης - Γέρακα).

- Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου - Κλεισθένους - Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής - Δήμου Αγ. Παρασκευής).

- Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου - Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

- Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).

- Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

- ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί ΕΠΗΟ (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κλπ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

- Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

- Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας - Πανόρμου - Λ. Κηφισίας - Κατεχάκη κλπ.

- Από Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε - Κοκκινοπούλου - Κατεχάκη - Λ. Κηφισίας - Πανόρμου - Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

- Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς - Χαμοστέρνας - Λ. Συγγρού - Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς - Χαμοστέρνας - Καλλιρόης - Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

- Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας - αριστερά Χρ. Σμύρνης - δεξιά Λ. Καραμανλή - Λ. Σπάτων - δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα - δεξιά Λ. Σπάτων - αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

- Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου - δεξιά Λ. Λαυρίου - κάθετη διέλευση Σταυρού - Κλεισθένους κ.λπ.

- Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου - αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) - δεξιά Γραβιάς - δεξιά Αγ. Ιωάννου - αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

- Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου - αριστερά Λ. Λαυρίου - δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.

- Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια - Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας - αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος - δεξιά Χελμού - αριστερά Κρυονερίου - αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. - συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

- Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου - Αγίου Πέτρου.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

- 210 8708 237,

- 210 8708 238,

- 210 8708 239.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ - Τι ισχύει για Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικό, Λεωφορεία

Ο42ος Μαραθώνιος της Αθήνας φέρνει τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών σήμερα και αύριο.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Αλλαγές στα δρομολόγια των Λεωφορείων - Τρόλεϊ

Λεωφορειακή γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Συγγρού, συνέχεια ευθεία Συγγρού, συνέχεια Βασιλίσσης Αμαλίας, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, συνέχεια Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Βασιλίσσης Αμαλίας, συνέχεια Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 209

Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Τρόλεϊ (2)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή Τρόλεϊ (4)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (11)

Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ν. Ελβετία Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας ως εξής:

Λεωφορειακές γραμμές

Γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95

Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου – προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Από λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός – συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων – συνέχεια κανονικά

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204, 204Β

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046

Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα).

Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046)

Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140

Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα.

Διαδρομή από Πολύγωνο: Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας – συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

Γραμμή Β5

Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή δεν θα λειτουργήσει.

Γραμμή 402

Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κέννεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409

Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά 8ης Μεραρχίας, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040

Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετιμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού – συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856

Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856

Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου – συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022

Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813

Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 301, 301Β

Κατεύθυνση προς Ανθούσα: Από Μιαούλη, ευθεία Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Μήλου, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Μήλου, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Έβρου, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Λούτσα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ .Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Σπάτων, ευθεία Λεωφ. Σπάτων (305), αριστερά Λεωφ. ΟΛεωφ.Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 306

Κατεύθυνση από Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, αριστερά Λεωφ. Γέρακα, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας κανονικά.

Γραμμή 307

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ.Λαυρίου, δεξιά Μεταμορφώσεως Σωτήρος, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Λεωφ. Λαυρίου, αναστροφή αριστερά στον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Ολυμπιονικών, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 308

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ.Δουκ.Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ. Δουκ. Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 319

Κατεύθυνση προς Σπάτα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά Αγίου Δημητρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αγίου Δημητρίου, αριστερά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά στην έξοδο για Παλλήνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 310, 310Β, 310Γ

Διακοπή Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη των μέτρων τροχαίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Έπειτα από την αποκατάσταση κυκλοφορίας της Λεωφ. Μαραθώνος από τον Μαραθώνα έως την Διασταύρωση Ραφήνας, οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ τροποποιούνται ως εξής και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας:

Κατεύθυνση προς Αφετηρία (Μαραθώνας): Από Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Αγ .Παρασκευής, δεξιά Αρχία, αριστερά Αγ. Μαρίνας, ευθεία Δημοκρατίας, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Ραφήνα: Από Δημοκρατίας, ευθεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αρχία, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, ευθεία Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 324

Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο στο Τμήμα Κάντζα Παλλήνη

Διαδρομή από Στ. Κάντζας έως Παλλήνη: Από Λεονταρίου, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, συνέχεια κανονικά για Κάντζα και προσωρινό τέρμα στον Στ. Κάντζας (Κάντζα 2) στην κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Οι γραμμές 060, 314, 314B, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

Γραμμές (1)-(5)-(15)

Κατεύθυνση (1)-(5) από Αφετηρία και (15) από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση (1)-(5) από Τέρμα και (15) από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (3)

Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή (4)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (6)

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή (11)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (12)

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

