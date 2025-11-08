«Έλα να σου δώσω καραμέλα»: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον 69χρονο που προσεγγίζει ανήλικους στον Χολαργό (vid)

Συναγερμός σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, μετά τις καταγγελίες ότι 69χρονος άνδρας πλησιάζει ανήλικα παιδιά έξω από σχολεία και πλατείες.

Στις γειτονιές του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής επικρατεί έντονος προβληματισμός και ανησυχία, έπειτα από καταγγελίες γονέων για έναν 69χρονο άνδρα που φαίνεται να προσεγγίζει ανήλικα αγόρια και κορίτσια, προσπαθώντας να τα καλέσει στο σπίτι του με διάφορα προσχήματα.

«Πριν 10 ημέρες ο 10χρονος γιος μου έβγαλε τον σκύλο βόλτα και αυτός ο άνδρας τον σταμάτησε πίσω από τη γωνία, του είπε “έλα να σου δώσω μία καραμέλα να σε γνωρίσω” και μετά όντως έβγαλε το κινητό του και τον φωτογράφιζε», περιγράφει ο πατέρας του παιδιού.

Άλλοι γονείς αναφέρουν ότι ο άνδρας εμφανίζεται σε σημεία όπως η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως ή η οδός Κύπρου, προσφέροντας μπανάνες, νερά, γλυκίσματα στα παιδιά, ενώ παράλληλα έχει κάνει λήψεις βίντεο και φωτογραφίες από τις μαθητικές παρελάσεις.

Το παρελθόν του δράστη

Η Αστυνομία ενημέρωσε πως το 2019 ο εν λόγω 69χρονος συνελήφθη σε άλλη περιοχή της Ελλάδας (Κέρκυρα ή Ηγουμενίτσα, σύμφωνα με αναφορές) για κατηγορίες που αφορούν κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής μέτρο που να τον απομακρύνει από την επικίνδυνη επανεμφάνισή του στη γειτονιά του Χολαργού.

Αντιδράσεις γονέων και σχολείων

Τα σχολεία της περιοχής έχουν ήδη ενημερώσει τους γονείς, κάποιοι από τους οποίους έχουν οργανώσει ομάδες επικοινωνίας για να κοινοποιούν φωτογραφίες και πληροφορίες του άνδρα. Οι ίδιοι ζητούν άμεση ενίσχυση των περιπολιών γύρω από σχολεία, γήπεδα και παιδικές χαρές.

