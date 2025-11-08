Γιατρός προειδοποιεί: «Αν κοιμάσαι τόσο λίγο κάθε βράδυ, κινδυνεύεις με πρόωρο θάνατο»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κοιμόμαστε λιγότερο από όσο πρέπει και αυτό μπορεί να μας κοστίσει χρόνια ζωής.

Αν ανήκεις σε εκείνους που λένε «εγώ τη βγάζω με πέντε ώρες ύπνο», μάλλον θα χρειαστεί να το ξανασκεφτείς. Ο γιατρός Dan Friederich, γνωστός στο TikTok για τα εκπαιδευτικά του βίντεο, εξηγεί πως ο ανεπαρκής ύπνος «συνδέεται άμεσα με πρόωρο θάνατο».

Σε ένα viral βίντεο που ξεπέρασε τα 15 εκατ. εκατομμύρια προβολές, ο Friederich ήταν απόλυτος: «Αν πιστεύεις ότι μπορείς να επιβιώσεις με τέσσερις ή πέντε ώρες ύπνου τη νύχτα, οδηγείσαι σε πρώιμο θάνατο. Το ιδανικό εύρος είναι έξι έως οκτώ ώρες, κατά προτίμηση επτά».

Το σώμα «γράφει» τα ξενύχτια

Οι μελέτες που επικαλείται δείχνουν πως η χρόνια έλλειψη ύπνου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη και γενικής φθοράς του οργανισμού.

Ερευνητές του University College London παρακολούθησαν 7.800 ανθρώπους άνω των 50 ετών και διαπίστωσαν ότι όσοι κοιμούνταν λιγότερο από έξι ώρες είχαν υψηλότερα ποσοστά πολλαπλών χρόνιων παθήσεων.

Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Severine Sabia, τονίζει πως η έλλειψη ύπνου συμβάλλει στη λεγόμενη «πολυνοσηρότητα», δηλαδή στην ταυτόχρονη εμφάνιση δύο ή περισσότερων χρόνιων ασθενειών, κάτι που έχει εξελιχθεί σε δημόσια απειλή στις ανεπτυγμένες χώρες.

Ούτε πολύς ύπνος, ούτε λίγος

Όπως εξηγεί ο Friederich, το άλλο άκρο είναι επίσης επικίνδυνο: «Ο ύπνος πάνω από εννέα ώρες συνδέεται με αυξημένα προβλήματα υγείας. Το χειρότερο όμως είναι να κοιμάσαι κάτω από πέντε».

Οι ειδικοί του NHS συνιστούν από επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ για τους ενήλικες. Και όχι, το να «αναπληρώσεις» τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο δεν είναι λύση. Ο οργανισμός δεν λειτουργεί έτσι.

Μικρές αλλαγές, μεγάλο αποτέλεσμα

Η βελτίωση ξεκινά με απλά βήματα:

Απενεργοποίησε τις οθόνες 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο. Απέφυγε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ αργά το βράδυ. Διατήρησε δροσερό και σκοτεινό δωμάτιο. Έκθεση στο φυσικό φως μέσα στη μέρα (βοηθά το βιολογικό ρολόι να ρυθμιστεί).

Όπως λένε οι ειδικοί, ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το φθηνότερο και πιο αποδοτικό «φάρμακο» που υπάρχει.