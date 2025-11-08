Γιατί το GTA 6 πάει για τον Νοέμβριο 2026: Όλα όσα γνωρίζουμε για την πιο «χρυσή» καθυστέρηση της χρονιάς

Η Rockstar ανακοίνωσε νέα αναβολή για το Grand Theft Auto VI, μεταφέροντας την κυκλοφορία του για τον Νοέμβριο του 2026. Γιατί αποφάσισε να πάρει επιπλέον χρόνο και τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το παιχνίδι που έχει «τρελάνει» εκατομμύρια fans.

Όσο κι αν το περιμέναμε, δεν το θέλαμε: η Rockstar επιβεβαίωσε και δεύτερη καθυστέρηση για το GTA 6. Το παιχνίδι που εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, δεν θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάιο αλλά στις 19 Νοεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα το στούντιο.

«Ξέρουμε ότι η αναμονή είναι μεγάλη, αλλά αυτοί οι επιπλέον μήνες θα μας επιτρέψουν να παραδώσουμε το παιχνίδι στο επίπεδο ποιότητας που περιμένετε και αξίζετε», ανέφερε η εταιρεία. Και με βάση την ιστορία της Rockstar, μάλλον το εννοεί.

Επιστροφή στη Vice City

Η πρώτη γεύση ήρθε με το trailer του Δεκεμβρίου 2023, τότε είδαμε την επιστροφή στη Vice City, σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή, γεμάτη νέον, παραλίες και χάος. Το δεύτερο trailer, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025, αποκάλυψε και τους δύο πρωταγωνιστές: τη Lucia και τον Jason Duval, ένα ζευγάρι εγκληματιών που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο προδοσίες και αδρεναλίνη.

Μόνο για νέες κονσόλες (προς το παρόν)

Το GTA 6 έχει επιβεβαιωθεί για PlayStation 5 και Xbox Series X/S, ενώ ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση για PC έκδοση, αν και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν βέβαιο ότι θα κυκλοφορήσει αργότερα, όπως συνέβη με προηγούμενους τίτλους.

Οι φήμες για υποστήριξη στο PS5 Pro δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ το παιχνίδι δεν θα κυκλοφορήσει για PS4 ή Xbox One.

Το επόμενο βήμα στο online σύμπαν

Η Rockstar εργάζεται παράλληλα πάνω στο Project ROME, μια νέα πλατφόρμα modding που θα επιτρέπει στους παίκτες να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο μέσα στο GTA 6. Αν επιβεβαιωθεί, το παιχνίδι δεν θα είναι απλώς ένα sandbox, αλλά ολόκληρο οικοσύστημα δημιουργίας και ρόλων, μια «νέα εποχή» για το online gaming.

Παρά την απογοήτευση των fans, οι περισσότεροι συμφωνούν πως η αναμονή ίσως αξίζει. Αν κάτι ξέρει η Rockstar να κάνει, είναι να μετατρέπει την υπομονή σε φαινόμενο. Και το GTA 6 φαίνεται έτοιμο να το αποδείξει ξανά.