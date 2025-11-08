Τρόμος στα Χανιά: Κατέρρευσε μεγάλο μπαλκόνι στο Κέντρο της πόλης
Τον τρόμο σκόρπισε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στο κέντρο των Χανίων η κατάρρευση μεγάλου μπαλκονιού από τον τελευταίο όροφο ημιτελούς οικοδομής στην οδό Κυδωνίας, απέναντι από τα ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων.
Σύμφωνα με το Flashnews.gr, το μπαλκόνι υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας και το από κάτω, με αποτέλεσμα τα τσιμεντένια συντρίμμια να σκορπιστούν στο δρόμο και το πεζοδρόμιο.
Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι η περιοχή είχε αυξημένη κίνηση εκείνη την ώρα. Ζημιές σημειώθηκαν σε σταθμευμένα δίκυκλα, ένα αυτοκίνητο και σε κατάστημα του ισογείου.
Εικόνες καταστροφής στην οδό Κυδωνίας
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για τον καθαρισμό του δρόμου και τον έλεγχο της στατικότητας του κτιρίου, καθώς υπήρχε φόβος για νέα κατάρρευση.
Η οικοδομή στη διασταύρωση Κυδωνίας και Κορωναίου παραμένει ημιτελής εδώ και χρόνια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις επιβάρυναν τη φθορά της κατασκευής, οδηγώντας τελικά στην πτώση του μπαλκονιού.
