Ο «θόρυβος του θανάτου»: Ο ήχος που κάνει κάποιος και σημαίνει ότι του απομένει λιγότερο από μία μέρα ζωής (vid)

Λίγο πριν αποβιώσουν, πολλοί ασθενείς εκπέμπουν έναν χαρακτηριστικό ήχο, γνωστό ως «θόρυβο του θανάτου».

Οι γιατροί που βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους τις τελευταίες μέρες της ζωής τους γνωρίζουν καλά τον χαρακτηριστικό «θόρυβο του θανάτου» (death rattle), έναν υγρό, «γαργουριστό» ήχο που ακούγεται στην αναπνοή λίγο πριν από το τέλος.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο δεν προκαλεί πόνο σε αυτόν που το εκπέμπει, αν και μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό και τρομακτικό για τους συγγενείς που το ακούν.

Πώς συμπεριφέρεται ο οργανισμός πριν από τον θάνατο

Μήνες πριν από τον θάνατο, το σώμα επιβραδύνει. Ο ασθενής κοιμάται περισσότερο, τρώει και πίνει λιγότερο. Λίγες μέρες πριν, πολλοί βιώνουν αυτό που οι νοσηλευτές αποκαλούν «το τελευταίο ξύπνημα», μια προσωρινή βελτίωση με περισσότερη ενέργεια και επικοινωνία, που δίνει ψεύτικη ελπίδα στους οικείους.

Όμως, μέσα σε 24 ώρες, η κατάσταση επιδεινώνεται ξανά και τότε συχνά εμφανίζεται ο «θόρυβος του θανάτου», σημάδι ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος.

Πώς ακούγεται ο «θόρυβος του θανάτου»

Οι περιγραφές για το πως ο ακούγεται ο συγκεκριμένος ήχος, διαφέρουν. Πολλοί τον παρομοιάζουν με «κρακ» ή βρεγμένο ήχο, άλλοι με «γουργουρητό» ή «ροχαλητό». Ο ήχος γίνεται πιο έντονος κατά την εισπνοή, όταν ο αέρας περνά μέσα από τις εκκρίσεις που έχουν συσσωρευτεί στον λαιμό.

Σύμφωνα με το Medical News Today, ο θόρυβος προκαλείται επειδή ο άνθρωπος δεν έχει πια τη δύναμη να καθαρίσει τις εκκρίσεις από τον φάρυγγα.

Μια νοσοκόμα σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας εξήγησε: «Είναι απλώς μια μικρή συλλογή σάλιου στο πίσω μέρος του λαιμού. Δεν σημαίνει ότι το άτομο πνίγεται ή υποφέρει. Είναι φυσικό μέρος της διαδικασίας του θανάτου».

Τι μπορούν να κάνουν οι νοσοκόμοι/ες

Από τη στιγμή που εμφανιστεί ο «θόρυβος του θανάτου», οι γιατροί γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, συνήθως λιγότερο από μία μέρα. Η φροντίδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην άνεση του ασθενούς.

Ελαφριά πλάγια θέση ή ανύψωση του κεφαλιού ώστε να «στραγγίξουν» οι εκκρίσεις. Διατήρηση υγρασίας στο στόμα, χωρίς υπερβολικά υγρά και ήρεμο περιβάλλον και παρουσία αγαπημένων προσώπων, είναι αυτά που μπορούν να κάνουν οι νοσοκόμοι/ες απ' τη στιγμή που θα μάθουν πως ο ασθενής είναι στα... τελευταία του.

