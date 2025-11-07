«Death Ball»: Ανακάλυψαν σαρκοφάγο σφουγγάρι-τέρας στα βάθη της Ανταρκτικής (vid)

Μυστηριώδες νέο είδος σφουγγαριού, το επονομαζόμενο και «μπάλα του θανάτου», εντοπίστηκε 3.600 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Ανταρκτικής, αφήνοντας τους επιστήμονες άναυδους με τη σαρκοφάγα του φύση.

Ερευνητές εντόπισαν ένα εντελώς νέο είδος σαρκοφάγου σφουγγαριού, το οποίο πήρε το ανατριχιαστικό παρατσούκλι «carnivorous death ball». Το είδος, που ανήκει στο γένος Chondrocladia, βρέθηκε σε βάθος περίπου 3.600 μέτρων, ανατολικά του νησιού Μοντάγκου, κοντά στην Ανταρκτική.

Το σφουγγάρι μοιάζει περισσότερο με μοντέρνα καλλιτεχνική εγκατάσταση παρά με οργανισμό του βυθού. Έχει μακριά λεπτά «πλοκάμια» που καταλήγουν σε ροζ σφαιρικά άκρα, καλυμμένα με μικροσκοπικά αγκίστρια για να παγιδεύουν την τροφή του.

Πώς τρέφεται το σαρκοφάγο σφουγγάρι

Σε αντίθεση με τα περισσότερα σφουγγάρια που φιλτράρουν μικροσωματίδια από το νερό, αυτό το είδος τρυπώνει και καταβροχθίζει μικρά καρκινοειδή, όπως κοπέποδα και αμφίποδα.

Η Dr. Μισέλ Τέιλορ από το Nippon Foundation–Nekton Ocean Census εξήγησε: «Τα σφουγγάρια συνήθως δεν τρώνε σάρκα. Όμως αυτά διαθέτουν άγκιστρα που παγιδεύουν μικροσκοπικά ζώα, τα οποία στη συνέχεια απορροφώνται αργά μέχρι να εξαχθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους».

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως τα ροζ σφαιρικά άκρα βοηθούν στο να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής με πιθανή λεία, επιτρέποντας στο σφουγγάρι να τραφεί πιο αποτελεσματικά.

Η αποστολή που το αποκάλυψε

Η ανακάλυψη έγινε στη διάρκεια αποστολής του Ocean Census με το ερευνητικό σκάφος R/V Falkor του Schmidt Ocean Institute. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ROV SuBastian, που καταδύθηκε έως τα 4.500 μέτρα βάθος, σαρώνoντας τα υποθαλάσσια ηφαίστεια και τις τάφρους του Νότιου Ατλαντικού.

Η αποστολή συνέλεξε σχεδόν 2.000 δείγματα και τουλάχιστον 30 νέα είδη θαλάσσιων οργανισμών, ανάμεσά τους ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι Chondrocladia sp. nov., ιριδίζοντες πολύχαιτους σκώληκες με «μεταλλική» λάμψη, νέα είδη αστεροειδών και μαλακίων και σπάνια διθύρα προσαρμοσμένα σε ηφαιστειακά περιβάλλοντα

«Παράθυρο» στη ζωή των αχαρτογράφητων ωκεανών

Πάνω από το 80% των ωκεανών παραμένει ανεξερεύνητο, και τέτοιες αποστολές αποκαλύπτουν οργανισμούς που δεν έχει δει ποτέ ανθρώπινο μάτι. Η Dr. Τέιλορ σημείωσε: «Ακόμα δεν έχουμε αναλύσει το 70% των δειγμάτων μας. Ήδη όμως έχουμε επιβεβαιώσει 30 νέα είδη – απόδειξη της αχαρτογράφητης βιοποικιλότητας που υπάρχει στον Νότιο Ωκεανό».

Η ίδια αποστολή κατέγραψε και το πρώτο βίντεο ενός ζωντανού γιγαντιαίου καλαμαριού (colossal squid), του μεγαλύτερου ασπόνδυλου πλάσματος στη Γη.

