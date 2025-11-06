Ιάπωνας αστρονόμος κατέγραψε δύο διαδοχικές προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη (vid)
- Δύο προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη μέσα σε 48 ώρες
- Γιατί οι μετεωρίτες είναι πιο ορατοί στη Σελήνη
- Η σύνδεση με τις μετεωρικές βροχές των Ταυρίδων
Η Σελήνη είναι γνωστό ότι δέχεται συνεχώς «βομβαρδισμούς» από μικρούς μετεωρίτες. Επειδή όμως δεν διαθέτει ατμόσφαιρα, οι προσκρούσεις αυτές δεν προκαλούν πτώσεις με ουρά όπως στη Γη, αλλά στιγμιαίες λάμψεις φωτός που μπορούν να φανούν από το τηλεσκόπιο.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο Ιάπωνας αστρονόμος Ντάιτσι Φουτζί, επιμελητής στο Μουσείο της Πόλης Χιρατσούκα, κατάφερε να καταγράψει δύο διαδοχικές προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη, ένα πραγματικά εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.
Δύο προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη μέσα σε 48 ώρες
Στις 30 Οκτωβρίου, στις 8:33 μ.μ., ο Φουτζί κατέγραψε μια στιγμιαία λάμψη στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, σημάδι ότι ένας μετεωρίτης χτύπησε το σεληνιακό έδαφος. Δύο μέρες αργότερα, στις 1 Νοεμβρίου, την ίδια περίπου ώρα, κατέγραψε δεύτερο παρόμοιο φαινόμενο.
昨夜は、上弦の月の夜側に月面衝突閃光が出現しました！2025年10月30日20時33分13.4秒の閃光です(270fps,0.03倍速再生)。月は大気がないため流星は見られず、クレーターができる瞬間に光ります。衝突領域から考えると、現在ピークを迎えている、おうし座南流星群や北流星群由来の可能性があります。 pic.twitter.com/MM3xleCZSJ— 藤井大地 (@dfuji1) October 30, 2025
Στα βίντεο που δημοσίευσε, η λάμψη διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, αλλά αρκεί για να δημιουργήσει νέους μικρούς κρατήρες στην επιφάνεια της Σελήνης.
昨夜も月面衝突閃光が出現しました！2025年11月1日20時49分19.4秒の閃光です(270fps,0.03倍速再生)。月は大気がないため流星は見られず、クレーターができる瞬間に光ります。おうし座南流星群や北群由来の可能性があります。輝面比は78%もありましたが、太い月は観測時間を稼げるメリットもあります。 pic.twitter.com/HRLzSnke4h— 藤井大地 (@dfuji1) November 1, 2025
Γιατί οι μετεωρίτες είναι πιο ορατοί στη Σελήνη
Σε αντίθεση με τη Γη, η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα που να «καίει» τους μετεωρίτες πριν φτάσουν στο έδαφος. Οι διαστημικοί βράχοι ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 27 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και όταν προσκρούουν, απελευθερώνουν τεράστια ενέργεια, παράγοντας ένα φωτεινό φλας που μπορεί να παρατηρηθεί από τη Γη.
Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η Σελήνη δέχεται περίπου 20 φορές περισσότερα χτυπήματα από μετεωρίτες απ' ότι η Γη, κάτι που φαίνεται από τους αμέτρητους κρατήρες της επιφάνειάς της.
Η σύνδεση με τις μετεωρικές βροχές των Ταυρίδων
Ο Φουτζί υποψιάζεται ότι οι δύο προσκρούσεις συνδέονται με τις μετεωρικές βροχές των Ταυρίδων, που είναι ενεργές αυτή την εποχή του χρόνου. Οι Νότιες Ταυρίδες, γνωστές και ως «Halloween Fireballs», κορυφώνονται γύρω στις 2 Νοεμβρίου και συχνά παράγουν θεαματικά μετέωρα.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να πρόκειται και για μεμονωμένα κομμάτια κομητών, όπως εκείνο που κάηκε πάνω από την Πορτογαλία στις 2 Νοεμβρίου 2025. Όπως καταλήγει ο Φουτζί: «Κάθε λάμψη είναι ένα μικρό παράθυρο στο παρελθόν του Ηλιακού Συστήματος».