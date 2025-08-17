Ρία Ελληνίδου: Το απρόσμενο... κέρασμά της στα διόδια (vid)

Μια απρόσμενη πράξη καλοσύνης από τη Ρία Ελληνίδου σε σταθμό διοδίων: Πλήρωσε και για τον οδηγό πίσω της, αφήνοντας έκπληκτο τον υπάλληλο που δήλωσε θαυμαστής της.

Η Ρία Ελληνίδου απέδειξε πως η ευγένεια και η (σε όποιο βαθμό) γενναιοδωρία δεν χρειάζονται σκηνή για να λάμψουν.

Η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, περνώντας από σταθμό διοδίων, έκπληξε ευχάριστα τόσο τον υπάλληλο όσο και τον ανυποψίαστο οδηγό πίσω της, πληρώνοντας και το δικό του αντίτιμο.

«Πληρώνουμε και για τους πίσω και να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ρία Ελληνίδου», είπε χαμογελώντας η οδηγός του οχήματος, με την Ρία Ελληνίδου να το απολαμβάνει από τη θέση του συνοδηγού.

Ο υπάλληλος του σταθμού διοδίων αρχικά εξεπλάγην και αμέσως δήλωσε ενθουσιασμένος και θαυμαστής της.

