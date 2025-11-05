Λύθηκε το μυστήριο της «κατάρας του γκόλφερ»: Ειδικοί εξηγούν γιατί το μπαλάκι βγαίνει από την τρύπα ενώ φαίνεται να έχει μπει μέσα (vid)

Ειδικοί έδωσαν την απάντηση στο μυστήριο που εκνευρίζει διαχρονικά όσους ασχολούνται με το γκολφ.

Όσοι παίζουν γκολφ συχνά παραπονιούνται για την πορεία που μπορεί να πάρει το μπαλάκι ενώ φαίνεται ότι θα καταλήξει μέσα στην τρύπα. Πρόκειται για ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορούν να συμβούν σε ένα γκόλφερ. Το μπαλάκι εκεί που δείχνει να καταλήγει στην τρύπα ξαφνικά «πετάγεται» ξανά έξω. Πρόκειται για το περιβόητο «lip out».

Ειδικοί έχουν εντοπίσει τελικά τη φυσική αιτία πίσω από αυτή την «κατάρα», που έχει βασανίσει τόσο ερασιτέχνες παίκτες όσο και επαγγελματίες του PGA. Μάλιστα,

αποκάλυψαν και τον καλύτερο τρόπο για να αποφύγει κανείς αυτό το φαινόμενο.

Το «lip out» μέσα από προχωρημένα μαθηματικά

Το putting, το οποίο αντιπροσωπεύει το 40–45% όλων των χτυπημάτων στο γκολφ, απαιτεί ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από τα υπόλοιπα χτυπήματα, αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science.

«Για να φτάσουν στο πράσινο, οι γκόλφερ πρέπει να αντιμετωπίσουν τον άνεμο, τη βροχή, τα νερά, τις αμμοπαγίδες, το ανώμαλο έδαφος και τα δέντρα, ενώ παράλληλα πρέπει να κρατούν τη μπάλα εντός ορίων. Αλλά μόλις φτάσουν στο πράσινο, υπάρχει άλλη μία πρόκληση, το “lip out”. Εξετάζουμε αυτό το πρόβλημα από τη σκοπιά της μηχανικής».

Χρησιμοποιώντας προχωρημένα μαθηματικά, η ομάδα εντόπισε δύο διαφορετικούς τύπους «lip out» που μπορούν να συμβούν σε έναν γύρο γκολφ:

Το “rim lip out” – όταν το κέντρο μάζας της μπάλας δεν πέφτει κάτω από το επίπεδο του πράσινου. Το “hole lip out” – όταν η μπάλα φαίνεται να εξαφανίζεται εντελώς μέσα στην τρύπα προτού «πεταχτεί» ξανά έξω.

Γιατί συμβαίνει το «lip out»

Η ανάλυση έδειξε ότι κατά τη διάρκεια ενός rim lip out, ανάλογα με το σημείο που φτάνει στην τρύπα, η μπάλα περιστρέφεται γύρω από το χείλος με σταθερή γωνία και ταχύτητα. Μια μικρή διαταραχή στην κίνησή της (ίσως από μια μικροσκοπική ατέλεια στο χείλος) είτε θα προκαλέσει την πτώσης της μπάκας κατευθείαν μέσα στην τρύπα είτε θα την πετάξει ξανά έξω στο πράσινο.

Κατά τη διάρκεια ενός hole lip out, η μπάλα κινείται σαν εκκρεμές καθώς κυλά γύρω από το εσωτερικό τοίχωμα της τρύπας. Η δυναμική της ενέργεια μετατρέπεται σε περιστροφή και εφόσον η μπάλα δεν αγγίξει τον πάτο της τρύπας, επιστρέφει στο χείλος και ξαναβγαίνει στο πράσινο. Η ανακάλυψή δείχνει ότι η περιστροφή και η τροχιά της μπάλας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμα.

Ο καθηγητής John Hogan, ειδικός στα μαθηματικά του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ηγήθηκε της μελέτης. Η προηγούμενη έρευνά του είχε επικεντρωθεί στη μηχανική του ελέγχου του σκέιτμπορντ και στην κίνηση μιας μπάλας μπάσκετ καθώς χτυπάει το στεφάνι. «Τα lip outs στο γκολφ ήταν η φυσική συνέχεια της δουλειάς πάνω στο μπάσκετ», δήλωσε στη Daily Mail. «Μελετήσαμε αυτό το πρόβλημα για να κατανοήσουμε τη φυσική πίσω από αυτό».

Τα ευρήματα προσφέρουν στους γκόλφερ μια επιστημονική εξήγηση για ένα από τα πιο μυστηριώδη και απογοητευτικά φαινόμενα του αθλήματος. Και για όσους θέλουν η μπάλα τους να μείνει μέσα στην τρύπα, ο Hogan σχολίασε: «Οι φίλοι μου που παίζουν γκολφ μου είπαν ότι τα lip outs συμβαίνουν όταν χτυπάς τη μπάλα πολύ δυνατά. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι πρέπει να στοχεύεις πολύ πιο κοντά στο κέντρο της τρύπας και να φτάνεις εκεί με ελάχιστη ταχύτητα. Αυτό, βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ