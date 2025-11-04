Οι γιατροί προειδοποιούν: Η υπερβολική θέαση πορνογραφίας συνδέεται με στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες

Νέες μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική παρακολούθηση πορνογραφικού περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε απευαισθητοποίηση και στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες. Οι ειδικοί εξηγούν πώς επηρεάζεται η ψυχική και σεξουαλική υγεία.

Γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούν για την αύξηση περιστατικών στυτικής δυσλειτουργίας που συνδέονται με την υπερβολική «κατανάλωση» πορνογραφικού περιεχομένου - ένα φαινόμενο που διεθνώς περιγράφεται ως PIED (Porn-Induced Erectile Dysfunction).

Η συγκεκριμένη διαταραχή, όπως εξηγούν ειδικοί της σεξουαλικής υγείας, εμφανίζεται όταν η συστηματική και συχνά καταναγκαστική παρακολούθηση πορνογραφίας οδηγεί σταδιακά σε απευαισθητοποίηση στα φυσιολογικά σεξουαλικά ερεθίσματα. Το αποτέλεσμα είναι η δυσκολία επίτευξης ή διατήρησης στύσης σε πραγματικές συνθήκες.

Η συζήτηση για το θέμα αναζωπυρώθηκε μετά τη δημόσια εξομολόγηση του παρουσιαστή Ore Oduba, ο οποίος μίλησε για τον πολυετή εθισμό του στην πορνογραφία στο podcast «We Need To Talk» του Paul Brunson. Ο Oduba περιέγραψε πώς η έκθεσή του σε υλικό για ενήλικες ξεκίνησε στην παιδική ηλικία, γεγονός που πολλοί ειδικοί αναγνωρίζουν ως βασικό παράγοντα κινδύνου για τη δημιουργία δυσλειτουργικών προτύπων σεξουαλικής διέγερσης.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του MedExpress, το 82% των ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο «καταναλώνει» πορνογραφία, ενώ περίπου το ένα τρίτο είχε πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο πριν από τα 15. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η χρήση πορνό επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις τους.

Αξιοσημείωτα είναι και τα στοιχεία που αφορούν τη σεξουαλική λειτουργία:

64% των ανδρών πιστεύουν ότι η πορνογραφία συνέβαλε στα προβλήματα στύσης που αντιμετωπίζουν.

14% θεωρούν ότι αποτελεί τον βασικό λόγο της στυτικής τους δυσλειτουργίας.

Πάνω από το 50% παραδέχεται ότι κρύβει τη συνήθεια από τον σύντροφό του.

Το ένα τρίτο δηλώνει ότι η σεξουαλική επαφή με σύντροφο φαίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα σε σχέση με την θέαση πορνογραφίας.

Η μελέτη καταγράφει επίσης έντονη ψυχολογική επιβάρυνση: το 62% των ανδρών αναφέρει συναισθήματα ενοχής, ντροπής, χαμηλής αυτοεκτίμησης ή μειωμένης συγκέντρωσης λόγω της χρήσης πορνογραφίας.

Χρήση πορνογραφίας σε δημόσιους χώρους

Ένα ακόμη ανησυχητικό εύρημα αφορά την κατανάλωση πορνογραφικού υλικού σε δημόσιους χώρους:

17% των ανδρών έχει παρακολουθήσει πορνό στον χώρο εργασίας,

14% σε δημόσιες τουαλέτες,

5% σε μέσα μεταφοράς.

Η Δρ. Sophie Dix, επικεφαλής ιατρικών υποθέσεων στο MedExpress, σημειώνει ότι η δημόσια κατανάλωση υποδηλώνει συχνά στοιχεία εξάρτησης:

«Όταν η παρακολούθηση πορνογραφίας παύει να αποτελεί περιστασιακή επιλογή ψυχαγωγίας και εξελίσσεται σε παρορμητική συμπεριφορά, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης PIED. Η υπερβολική έκθεση οδηγεί σε εξοικείωση με ολοένα πιο ακραία ερεθίσματα, γεγονός που μπορεί να διαταράξει τόσο τη σεξουαλική όσο και την ψυχική υγεία.»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση και η αναζήτηση βοήθειας -είτε μέσω συμβουλευτικής είτε με έλεγχο της κατανάλωσης πορνογραφίας- μπορεί να αναστρέψει μεγάλο μέρος των συμπτωμάτων, ιδίως όταν δεν υπάρχει οργανική αιτία.

