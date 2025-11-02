Μοντέλο του OnlyFans δώρισε 121.000 δολάρια σε φιλανθρωπία: Έδωσε 1,2 εκατ. γεύματα σε οικογένειες που πεινούν

Η Σόφι Ρέιν, μοντέλο του OnlyFans, δώρισε πάνω από 120.000 δολάρια στον οργανισμό Feeding America για να στηρίξει οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η Σόφι Ρέιν, γνωστό μοντέλο και σταρ του OnlyFans, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια θαυμαστές μετά τη ραγδαία άνοδό της στα social media το 2024. Η 21χρονη ξεκίνησε τον λογαριασμό της μετά την απώλεια της δουλειάς της ως σερβιτόρα, όμως σήμερα έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως, με έσοδα που ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια δολάρια (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025).

Παρά την εντυπωσιακή της επιτυχία, η νεαρή influencer αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της για να κάνει τη διαφορά.

Έκανε δωρεά 121.000 δολαρίων για την καταπολέμηση της πείνας σε οικογένειες

Τον περασμένο μήνα, η Σόφι αποκάλυψε ότι δώρισε περίπου 121.000 δολάρια από τις συνδρομές της στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America, ο οποίος παρέχει τρόφιμα σε οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, κάθε δολάριο ισοδυναμεί με περίπου 10 γεύματα, πράγμα που σημαίνει ότι η δωρεά της Σόφι θα εξασφαλίσει 1,2 εκατομμύρια γεύματα για ανθρώπους που τα χρειάζονται.

«Από την αρχή αποφάσισα ότι το 100% όσων έβγαζα εκείνον τον μήνα θα πήγαινε κατευθείαν στο Feeding America», δήλωσε στο People.

«Ξέρω πώς είναι να μην έχεις φαγητό στο ψυγείο»

Η νεαρή δημιουργός εξήγησε ότι η απόφασή της να βοηθήσει προήλθε από τις δυσκολίες που έζησε στην παιδική της ηλικία: «Ξέρω πώς είναι να ανοίγεις το ψυγείο και να μην έχεις τίποτα μέσα. Ξέρω πώς είναι να βλέπεις τους γονείς σου να αγχώνονται για το αν θα πληρώσουν το νοίκι ή θα ταΐσουν την οικογένεια», είπε συγκινημένη.

Η ίδια ξεκίνησε την καμπάνια ως ένα «αστείο» για τα γενέθλιά της, με το σύνθημα «goon for good», παροτρύνοντας τους θαυμαστές της να κάνουν δωρεές και μέσα σε λίγες εβδομάδες είχε μαζέψει ένα αρκετά μεγάλο ποσό.

Η Σόφι Ρέιν δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να προσφέρει όσο παραμένει ενεργή στη βιομηχανία του OnlyFans: «Η επισιτιστική ανασφάλεια δεν νοιάζεται τι δουλειά κάνεις ή ποιος είσαι. Όσο συνεχίζω να βγάζω χρήματα, θα συνεχίζω και να δωρίζω».

