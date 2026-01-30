Η περιοχή στην Αθήνα όπου νοικιάζεται διαμέρισμα 50 τ.μ για 1.100 ευρώ

Μια κλεφτή ματιά να ρίξει κανείς στις ιστοσελίδες όπου αναρτώνται διαμερίσματα προς ενοικίαση στην Αττική, θα διαπιστώσει τις απλησίαστες τιμές που κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές, τόσο που σπάνια πλέον θα βρεθεί ενοίκιο κάτω από 600 ευρώ τον μήνα για μόλις 50 τετραγωνικά.

Καθόλου ασυνήθιστες δεν είναι οι περιπτώσεις όπου μισθωτήρια ξεπερνούν μάλιστα τα 1.100 ευρώ. Στην εκπομπή Newsroom της EΡΤ παρουσιάστηκαν πίνακες που δείχνουν ενοίκια δύο ταχυτήτων στην χώρα, με την περιοχή της πρωτεύουσας να είναι εκτός συναγωνισμού. Αντίθετα, στην επάρχια επικρατούν λογικότερες τιμές.

