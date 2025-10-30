Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση

Ο 78χρονος Φινλανδός, Κάρι Βάλντεν, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968 και κράτησε τα μετρητά. Έπειτα από 57 χρόνια, αποφάσισε να επανορθώσει και να αναζητήσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του.

Ένα περιστατικό από τα νεανικά του χρόνια στοιχειώνει ακόμη τον 78χρονο σήμερα Κάρι Βάλντεν από τη Φινλανδία. Το 1968, σε ηλικία 21 ετών, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο στην αγορά του Λάχτι. Αντί να το παραδώσει, κράτησε τα περίπου 280 φινλανδικά μάρκα -ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 500 ευρώ- και άφησε πίσω του το άδειο πορτοφόλι.

«Στην αρχή νόμιζα πως δεν ήταν τίποτα. Ήμουν νέος, μόλις είχα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία και περνούσα δύσκολες στιγμές. Αλλά η ενοχή δεν με άφησε ποτέ», εξομολογείται ο ίδιος δεκαετίες αργότερα.

Παρά το γεγονός ότι η ζωή του πήρε τον δρόμο της -εργάστηκε επί 30 χρόνια στο κρατικό κέντρο υπολογιστών, υπηρέτησε ως ειρηνευτής σε τρεις αποστολές, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και μεγάλωσε οικογένεια- η ενοχή της ανάμνησης εκείνης της πράξης τον ακολουθούσε πάντα. Με τα χρόνια έχασε έναν γιο από καρκίνο, έπειτα τη σύζυγό του, όμως η εσωτερική του φωνή, όπως λέει ο ίδιος, «δεν σώπασε ποτέ».

Αποφασισμένος να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ο Βάλντεν υπολόγισε την αξία των χρημάτων που είχε πάρει, πρόσθεσε ένα συμβολικό ποσό για τη ζημιά που προκάλεσε και συγκέντρωσε συνολικά 850 ευρώ. Τα δώρισε στο Κέντρο Προστασίας Γυναικών και Παιδιών του Λάχτι, ελπίζοντας να βοηθήσει μια μητέρα που έχει ανάγκη - μια πράξη που, όπως λέει, του χάρισε λίγη ψυχική ηρεμία.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος Φινλανδός εξακολουθεί να ελπίζει πως ο αρχικός κάτοχος του πορτοφολιού ίσως ζει ακόμη. «Αν αυτή η ιστορία φτάσει ποτέ σε εκείνον ή σε κάποιον που τον γνώριζε, θέλω να ξέρει ότι λυπάμαι πραγματικά», δήλωσε. «Κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε στα νιάτα μας μάς ακολουθούν για μια ζωή. Και μερικές φορές, η συγχώρεση είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε απ’ το βάρος τους».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ