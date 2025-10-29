Τηλεθέαση: Εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ3 η ζωντανή μετάδοση της παρέλασης

Εκτοξεύτηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ3 χθες 28η Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Εκτόξευσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ3 χθες Τρίτη (28/10) η ζωντανή μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στον σταθμό νούμερα που πλέον οι σταθμοί βλέπουν με τα κυάλια.

Αναλυτικότερα στο τρίωρο 11.00-14.00 η παρέλαση στην ΕΡΤ3 σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 33,1%, αγγίζοντας μέχρι και το 38,2% στο τέταρτο 13:00 – 13:15.

