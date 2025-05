Βίντεο ντοκουμέντο: Δημοτικός σύμβουλος στη Νέα Υόρκη πυροβόλησε ντελιβερά για μια διεύθυνση

Δημοτικός σύμβουλος πυροβόλησε έναν ντελιβερά στην Nέα Υόρκη, όταν αυτός ζήτησε διεύθυνση για την παράδοση αφού είχε χαθεί.

Ένας δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης συνελήφθη επειδή φέρεται να πυροβόλησε έναν ντελιβερά που είχε χαθεί και προσπαθούσε να πάρει οδηγίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τρομερό περιστατικό έγινε στο Τσέστερ. Το 24χρονο θύμα προσπαθούσε να παραδώσει δέμα σε ένα σπίτι όταν χάθηκε και για κακή του τύχη χτύπησε την λάθος πόρτα.

«Πλησίασε πολλά σπίτια ζητώντας οδηγίες πριν φτάσει στην κατοικία του John Reilly III», ο οποίος είναι ο επιστάτης της οδού της πόλης του Τσέστερ, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Reilly, 48 ετών, είπε στο θύμα «να φύγει από την ιδιοκτησία του» και στη συνέχεια ο Reilly φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές τον οδηγό ενώ προσπαθούσε να φύγει με το αυτοκίνητό του, ανέφερε η αστυνομία.

Ο οδηγός πυροβολήθηκε μία φορά στην πλάτη και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία την Τρίτη.

Το τρομερό απόσπασμα που βγήκε στο φως της δημοσιότητας από κάμερες δείχνει τον δημοτικό σύμβουλο να σημαδεύει και να πυροβολεί με το όπλο του το αυτοκίνητο με το οποίο προσπαθεί να διαφύγει ο ντελιβεράς.

Εκπρόσωπος της DoorDash στην οποία εργάζεται το νεαρό θύμα δήλωσε «είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την παράλογη πράξη βίας» και εύχεται στον οδηγό «πλήρη και ταχεία ανάρρωση». «Κανείς δεν πρέπει ποτέ να φοβάται για την ασφάλειά του μόνο και μόνο επειδή προσπαθεί να κάνει διανομές στη γειτονιά του», ανέφερε ο εκπρόσωπος στην ανακοίνωση και πρόσθεσε: “Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αστυνομικές αρχές καθώς ερευνούν αυτό το τραγικό περιστατικό”.

Ο Reilly - ο οποίος έχει ομοσπονδιακή άδεια εμπορίας πυροβόλων όπλων - κατηγορήθηκε για επίθεση πρώτου βαθμού, εγκληματική κατοχή όπλου δευτέρου βαθμού και εγκληματική κατοχή πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με την αστυνομία. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο κεντρικό τμήμα απαγγελίας κατηγοριών της κομητείας Όραντζ και η προκαταρκτική του ακρόαση έχει οριστεί για την Παρασκευή, δήλωσε η αστυνομία.

Ο επόπτης της πόλης του Τσέστερ Μπράντον Χόλντριτζ ανέφερε σε δήλωσή του την Κυριακή ότι το συμβούλιο είναι «βαθιά προβληματισμένο από τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι το άτομο που τραυματίστηκε στο περιστατικό θα αναρρώσει πλήρως και με υγεία».

JUST IN: News 12 has obtained exclusive video allegedly showing Chester Highway Superintendent John Rielly shooting a lost DoorDash driver as the victim tried to leave in his car. What we know about the disturbing case - https://t.co/z4SzXglNry pic.twitter.com/T38zv2IYSC