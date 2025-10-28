Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

Χτίστηκε για να γίνει σύμβολο δύναμης και προόδου στη Βόρεια Κορέα, αλλά 38 χρόνια μετά, το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής» είναι ένα γυαλιστερό κουφάρι από τσιμέντο και LED.

Στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ, ο ουρανός κόβεται στα δύο από μια τεράστια, τριγωνική πυραμίδα 105 ορόφων: το ξενοδοχείο Ryugyong. Ένα κτίριο-φάντασμα που στοίχισε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και, τριάντα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του, δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ούτε έναν επισκέπτη.

Η ανέγερση του ξεκίνησε το 1987, με στόχο να εγκαινιαστεί μόλις δύο χρόνια αργότερα. Το σχέδιο ήταν φιλόδοξο: πάνω από 3.000 δωμάτια, 5 εστιατόρια και ένα περιστρεφόμενο ρετιρέ 8 ορόφων με θέα ολόκληρη την πόλη. Όμως η οικονομική κρίση που χτύπησε τη Βόρεια Κορέα στις αρχές του ’90 σταμάτησε τα πάντα.

Ένα «στοιχειωμένο» ξενοδοχείο 330 μέτρων

Μέχρι το 1992, το κτίριο είχε φτάσει το τελικό του ύψος (πάνω από 330 μέτρα) αλλά εσωτερικά έμεινε γυμνό, γεμάτο τσιμέντο και σκόνη. Το 2012, η γερμανική αλυσίδα Kempinski ανακοίνωσε ότι θα άνοιγε μερικώς το ξενοδοχείο υπό τη διαχείρισή της. Λίγους μήνες μετά, αποσύρθηκε αθόρυβα από το project.

Η ολοκλήρωση του Ryugyong εκτιμάται ότι θα κόστιζε σήμερα γύρω στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 5% του ΑΕΠ ολόκληρης της χώρας. Κι όμως, υπάρχουν κάποιοι που έχουν καταφέρει να μπουν μέσα: τουριστικοί ξεναγοί, δημοσιογράφοι και λίγοι τολμηροί επισκέπτες. «Μας πήγαν στο λόμπι, το οποίο ήταν γεμάτο... γυμνό τσιμέντο, και μετά στον 99ο όροφο με ένα αρχαίο ασανσέρ», περιγράφει ο Simon Cockerell, οργανωτής ταξιδιών στη Βόρεια Κορέα.

Από ξενοδοχείο πολυτελείας… σε σκηνικό προπαγάνδας

Εδώ και χρόνια, το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ ψάχνει ξένο επενδυτή για να μετατρέψει το κτίριο σε καζίνο και να ολοκληρώσει το εσωτερικό του. Οι αρχές, σύμφωνα με το Radio Free Asia, προσφέρουν δικαιώματα τζόγου σε όποιον χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση.

Μέχρι τότε, το Ryugyong Hotel αξιοποιείται διαφορετικά: φωτίζεται κάθε βράδυ από 100.000 LED, στα οποία προβάλλονται μηνύματα προπαγάνδας, ενώ αποτελεί φόντο για ορχήστρες, χορευτικά σύνολα και πυροτεχνήματα.

Σήμερα, το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής» στέκει ακόμη άδειο, τεράστιο και επιβλητικό. Ένα σύμβολο των ανεκπλήρωτων φιλοδοξιών ενός απομονωμένου καθεστώτος.

